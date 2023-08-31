اختبارات للمتقدمين لمسابقة الإيفاد الدائم بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن بدأ اختبارات (المرحلة الأولى التحريرية) للأئمة المتقدمين لمسابقة الإيفاد الدائم من الحاصلين على الدكتوراه في التخصصات التالية : (الدعوة والثقافة الإسلامية، عقيدة وفلسفة، لغويات، البلاغة والنقد) للعمل بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان 2023م، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمسجد النور بالعباسية، يوم الثلاثاء الموافق: 12 سبتمبر 2023م.

وأعلنت الأاوقاف، أنه لن يسمح بدخول الامتحان إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، وصورة المؤهل الأعلى (الدكتوراه) مع الاطلاع على الأصليين، وبيان حالة معتمد موضحًا به تخصص الدكتوراه، وتقارير الثلاث السنوات الأخيرة، ولا يسمح بدخول الاختبار لمن يتخلف عن اليوم أو الموعد المحدد، ويتوجب على جميع المتقدمين الواردة أسماؤهم بعد ، التأكد من استيفاء جميع الشروط ، علمًا بأنه سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة متى ثبت ذلك في أي مرحلة من مراحلها.

وأعلنت الأوقاف عن الأسماء كالتالي

وزارة الأوقاف المصرية

م الاسم المديرية

1. ابراهيم وهبه كامل نعيم الاسكندرية

2. عمر رجب عبدالحكيم جودة الاسكندرية

3. هيثم عبد الرحمن عبد القادر علي الاسكندرية

4. حسام كامل امبابي محمود البحيرة

5. حسن عبدالعزيز شعبان أبو عامر البحيرة

6. سعد مسعود سعد حسن أبوسعده البحيرة

7. سمير السعيد فرج شحاته البحيرة

8. عوض محمد عوض طايل البحيرة

9. محمد رمضان إسماعيل السيسى البحيرة

10. محمد شحاتة عبد الحميد الشرقاوي البحيرة

11. اكرم سلومه محمود سليمان الجيزة

12. رجب إبراهيم حسين رمضان قلقاس. الجيزة

13. رفاعي حلمي متولي كريم الجيزة

14. عبدالحميد احمد عبدالغني راضي الجيزة

15. عبدالغنى عبد العزيز حمد حسب النبي الجيزة

16. محمد احمد حسن موسى الجيزة

17. محمد عبدالرحمن محمد أحمد الجيزة

18. مصطفى فايز عبد الحميد احمد الجيزة

19. مؤمن مرعي سيد علي الجيزة

20. احمد محمد حلمي عبده الدقهلية

21. ايمن محمد خضر الدقهلية

22. سالم محمود عبدالعزيز محمد الدقهلية

23. سامح حسان عبد الفتاح محمد كسبه الدقهلية

24. سامح محمد السعيد المصري الدقهلية

25. سعد فتحي سعد عبد الدايم الدقهلية

26. عايد محمد محمود عيسى الدقهلية

27. على عبدالنبى السيد على عبدالرحمن الدقهلية

28. محمد مصطفى عبد الرءوف عبد الغفار الدقهلية

29. مسعد مسعد محمد مندور الدقهلية

30. جلال محمد محمود غانم الديوان العام

31. جمال عبد العزيز عثمان عبد العزيز الديوان العام

32. محمد احمد حامد عبد الصمد الديوان العام

33. مهدى حسين مهدي حسن الديوان العام

34. احمد السيد محمد عطيه الشرقية

35. احمد محمد حفناوي محمد الشرقية

36. السيد محمد علي على درويش الشرقية

37. صابر عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الشرقية

38. عمرو محمد هداية الشرقية

39. رضا محمد عبدالحميد بدران الغربية

40. محمد ابراهيم محمد بخيت الغربية

41. محمد بلال مجاهد سعد الغربية

42. سعيد فتحي عبد الفتاح عبد المنعم الفيوم .

43. ابراهيم نجيب إبراهيم سليمان القاهرة

44. احمد محمد محمد إبراهيم الشورى القاهرة

45. السيد فتحي مدكور حسانين القاهرة

46. السيد محمد السيد عبد النبي القاهرة

47. جمال صلاح عبدالصمد عبدالله القاهرة

48. عادل عبدالله عبد الشكور عبد الله القاهرة

49. عبدالله عبدالعليم حسن السنتريسي القاهرة

50. عبدالله محمد عبدالحميد دعبس القاهرة

51. عطيه السيد عطيه رزق النجار القاهرة

52. على محمود علي سليمان القاهرة

53. محمد طه خليل شيته القاهرة

54. محمد محمود سيد احمد طه القاهرة

55. محمود ضاحي عبد الرؤف حافظ القاهرة

56. مصطفى سعيد بهجت مصطفى القاهرة

57. منتصف محمود عبد المهيمن عبد اللطيف القاهرة

58. عمرو يوسف مصطفى يوسف الجندي القليوبية

59. محمد سلامه عبدالحميد علي القليوبية

60. البيومى رجب محمد علام المنوفية

61. عمار السيد السيد شكر المنوفية

62. احمد مخلوف محمد حسين المنيا

63. محمد زغلول محمد عبد المعبود المنيا

64. محمد عبدالمطلب إبراهيم هندي المنيا

65. محمود صابر سيد إبراهيم المنيا

66. طاهر عوض عبدالحميد محمد أسوان

67. احمد محمد محمود محمد أسيوط

68. سامي محمد يوسف عبد الرازق أسيوط

69. صابر علي عبد الحليم مصطفى أسيوط

70. صلاح قدري نصر احمد أسيوط

71. عاشور عبدالحكيم ثابت مهران أسيوط

72. عبدالأول ماهر هارون محمد أسيوط

73. عبدالمجيد ابو بكر عبد المجيد أبوبكر أسيوط

74. محمد عبد المنعم سيد بدير أسيوط

75. احمد عبدالعال سيد حسين بني سويف

76. سعد قرني جابر أبو حامد ابو غنيمة بني سويف

77. جمال عمار حسين احمد سوهاج

78. عصام الدين عبدالحميد عبدالغفار محمد سوهاج

79. محمود فتحي أبو الليل عبد الرحيم سوهاج

80. اسماعيل محمود ابراهيم محمد قنا

81. رمضان احمد محمد حمد قنا

82. عادل محمد مختار محمد قنا

83. احمد محمد عبدالفتاح عبدالحميد كفر الشيخ

84. السيد ابراهيم سعد علي كفر الشيخ

85. ايهاب محمد محمد يوسف كفر الشيخ

86. محمد عوض السيد حسانين كفر الشيخ

87. محمد مصباح محمد الشبراوي كفر الشيخ

88. ياسر محمود السيد طلحه كفر الشيخ

89. محمد عبد المولى محمد سليمان مرسى مطروح