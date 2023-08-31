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الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأوقاف توزع 10 آلاف عمامة أزهرية للأئمة

عمامة أزهرية
عمامة أزهرية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن توزيع الدفعة الثانية من صرف العمامة الأزهرية الثالثة للسادة الأئمة بإجمالي (10000) عمامة أزهرية، وذلك بمحافظات: ( الشرقية – البحيرة - الدقهلية – الغربية – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – المنيا – قنا– الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر– الإسماعيلية – القاهرة – بني سويف – دمياط – مرسى مطروح – شمال سيناء).

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موعد استلام العمامة 

أوضحت الأوقاف، أنه على الآتية أسماؤهم استلام العمامة الأزهرية من مديرياتهم في الموعد المحدد، وعلى مديري المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم العمامة الأزهرية من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من الأحد 2/ 9 /2023م من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.

وزارة الأأوقاف المصرية

لمعرفة أسماء الأئمة الذين لهم حق استلام العمامة اضغط هنـــــــــــــا

 