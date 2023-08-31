الأوقاف توزع 10 آلاف عمامة أزهرية للأئمة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن توزيع الدفعة الثانية من صرف العمامة الأزهرية الثالثة للسادة الأئمة بإجمالي (10000) عمامة أزهرية، وذلك بمحافظات: ( الشرقية – البحيرة - الدقهلية – الغربية – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – المنيا – قنا– الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر– الإسماعيلية – القاهرة – بني سويف – دمياط – مرسى مطروح – شمال سيناء).

موعد استلام العمامة

أوضحت الأوقاف، أنه على الآتية أسماؤهم استلام العمامة الأزهرية من مديرياتهم في الموعد المحدد، وعلى مديري المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم العمامة الأزهرية من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من الأحد 2/ 9 /2023م من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.

وزارة الأأوقاف المصرية

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