علماء يكتشفون سبب عدم ظهور أعراض على بعض مرضى كوفيد

كشف العلماء في دراسة حديثة، أن واحد من كل خمسة أشخاص لا تظهر عليهم الأعراض عند اختبار إصابتهم بفيروس "كوفيد"، يكونو يحملون متغيرا جينيا محددا.

ويتوقع العلماء أن أكثر من 680 مليون شخص على مستوى العالم أصيبوا بـ"كوفيد-19" منذ بداية الوباء.

وكشفت دراسة نُشرت في عام 2021، أن حوالي 35% من مرضى "كوفيد" لا تظهر عليهم أعراض، ولم يكن واضحا سبب إصابة بعض الأشخاص بالأعراض بينما لا يعاني البعض الآخر.

يعتقد الأطباء أن بعض المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض يمكن أن يحملوا متغيرا جينيا، الأمر الذي يجعلهم محصنين ضد الأعراض.

فريق من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو (UCSF) اكتشف أن واحدا من كل خمسة مرضى "كوفيد" بدون أعراض يحمل متغير الجين المعروف باسم HLA-B15:01.

وتم الكشف عن أن الأشخاص الذين يحملون HLA-B15:01 ولم يصابوا بالفيروس مطلقا، لديهم خلايا مناعية تتفاعل مع أجزاء بروتين "كوفيد"، مما يوضح أن مناعتهم تطورت بعد التعرض لعدوى أخرى.

مجلة Nature نشرت دراسة لعدد من الباحثين تقول: "ركزت معظم الجهود العالمية على الأمراض الخطيرة في كوفيد-19 ويوفر فحص العدوى بدون أعراض فرصة فريدة للنظر في السمات المناعية المبكرة التي تعزز الإزالة الفيروسية السريعة".

جينات مستضد الكريات البيض البشرية (HLA) تعمل على إنتاج البروتينات الداعمة لجهاز المناعة، وتحدد بدقة الفيروسات، ما يمكّن الخلايا التائية "القاتلة" لدينا من التعرف على العدوى أو المرض ومكافحتها.

شارك في الدراسة 1428 من المتبرعين غير المحصنين، الذين أبلغوا عن نتائج إيجابية لفيروس كورونا، وقال 136 منهم إنه لم تظهر عليهم أي أعراض.

20% من المتبرعين بدون أعراض يحملون نسخة واحدة على الأقل من جين HLA-B*15:01، مقارنة بتسعة بالمئة من الأشخاص المصابين الذين ظهرت عليهم الأعراض.

يضاعف حمل نسخة واحدة فقط من متغير HLA-B*15:01 من احتمالية خلو الشخص من الأعراض عند إصابته بـ"كوفيد-19" ومن المأمول أن يساعد هذا العلماء على مكافحة "كوفيد"، حيث لا يزال الناس يتأثرون به في جميع أنحاء العالم.