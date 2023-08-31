هل يمكنك منع ميتا من استخدام بياناتك لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي

منذ ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، كان هناك جدل حول كيفية تدريب هذه النماذج وما هي البيانات التي تستخدمها. وتشير التقارير إلى أن الشركات تستخدم البيانات الشخصية للمستخدمين لتدريب هذه النماذج.

الآن، قامت ميتا بتحديث مركز موارد المساعدة الخاص بها بنموذج يسمح للمستخدمين بإلغاء الاشتراك في تقديم بياناتهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.

وفقًا لتقرير صادر عن CNBC، يمكن لمستخدمي فيسبوك حذف بعض المعلومات الشخصية التي يمكن أن تستخدمها الشركة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية. يتضمن قسم موارد مركز المساعدة المحدث على Facebook نموذجًا بعنوان "حقوق موضوع بيانات الذكاء الاصطناعي التوليدية"، والذي يسمح للمستخدمين "بإرسال طلبات تتعلق بمعلومات الطرف الثالث الخاصة بك المستخدمة في التدريب على نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي".

تشير ميتا Meta إلى معلومات الطرف الثالث على أنها بيانات "متاحة للجمهور على الإنترنت أو المصادر المرخصة". وفقًا للشركة، يمكن أن يمثل هذا النوع من المعلومات بعضًا من "مليارات البيانات" المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية التي "تستخدم التنبؤات والأنماط لإنشاء محتوى جديد".

قالت ميتا Meta بالفعل إنها تجمع معلومات عامة على الويب بالإضافة إلى بيانات الترخيص من مقدمي الخدمة الآخرين. وقال ميتا إن منشورات المدونة، على سبيل المثال، يمكن أن تتضمن معلومات شخصية، مثل اسم شخص ما ومعلومات الاتصال به.

ومع ذلك، لا توجد معلومات عما إذا كانت البيانات الشخصية للمستخدمين تتضمن نشاطهم على الممتلكات المملوكة لفيسبوك، مثل تعليقاتهم العامة وصورهم على Instagram.

كيفية حذف بيانات فيسبوك المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية:

انتقل إلى نموذج "حقوق موضوع بيانات الذكاء الاصطناعي التوليدي" في صفحة سياسة خصوصية Meta.

انقر على "معرفة المزيد وإرسال الطلبات هنا".

اختر الخيار الثاني لحذف أي من المعلومات الشخصية من مصادر بيانات الطرف الثالث المستخدمة للتدريب.

بعد تحديد الخيار، سيحتاج المستخدمون إلى اجتياز اختبار فحص الأمان، ومع ذلك، قد يكون هناك خطأ ما أعاق إكمال النموذج.