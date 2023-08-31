ختام الدورة التدريبية لتعليم الخط العربى بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بملوي جنوب محافظة المنيا ، قيام مركز شباب الريرمون ، بتنفيذ اليوم الختامي لدورة تعليم الخط العربي للطلائع ، وذلك ضمن مبادرة صيف شبابنا، حيث شارك بالدورة التدريبية أعضاء ورواد مركز الشباب .

وتابع تتفيذ الدورة محمد سيد رئيس قسم الشباب بالإدارة بحضور الجهاز الإدارى للمركز، استهل المدرب حديثه عن الخط العربي بنبذة تاريخية عن أصول الخط العربي واقترانه بإنتشار الإسلام وتعلم اللغة العربية، وكيف تميز كل بلد بشكل او نمط او نوع معين ، فى كتابة الخط العربي ، حتى تفرعت الخطوط العربية إلى أنواع عديدة مثل الكوفى والاندلسي والفارسي والنسخ والرقعة والثلث والديوانى وغيرها .

وتناول المدرب بعد ذلك طريقة تحسين الخط العربي لغير المتخصصين ، ومساعدة الطلاب فى تحسين كتاباتهم أثناء الدراسة والإمتحانات ، والتى قد تؤثر بنسبة كبيرة في مجموعهم الكلى في نهاية العام ، معتمدا في ذلك على خطى الرقعة والنسخ وهما الأشهر والأسهل فى الكتابة .

جدير بالذكر أن تعليم الخط العربي يعتمد بالأساس على طريقة قياس الحروف بالنقاط، فحرف الألف طوله من أربعة إلى خمسة نقاط عمودية متماسة على شكل المعين ، وهكذا كل حرف له مقياس معيارى يوزن به جمال الحرف . كما أن بعض الحروف يهبط جزء منها تحت السطر بمقدار يسير ، وحروف أخرى يهبط منها نصفها تحت السطر مثل حروف العين والجيم ومثيلاتها .

وبدأ المحاضر بتعليم الحروف منفردة ، ثم إتصال الحرف بحرف واحد ، ثم التمرين على كتابة جمل بسيطة تتكون من مقاطع صغيرة ، ثم الإنتهاء بجمل طويلة تحتوي على كل التراكيب والمقاطع المشهورة في الكتابة .

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، متابعة وتنفيذ إدارة الشباب والرياضة بملوى بقيادة الدكتور رجب عبد العظيم مدير عام ادارة شباب ملوى