البناني للوفد: استقلت من اتحاد الرياضة للجميع لمصلحة الزمالك وقطع الطريق على المشككين

كشف الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارةالقلعة البيضاء، كواليس تقدمه بالاستقالة من رئاسة الاتحاد المصري للجميع.

وقال البناني في تصريحات خاصة للوفد، أنه تقدم باستقالته يوم 24 أغسطس، قبل صدور قرار تكليفه بمهام المدير التنفيذي للزمالك، يوم 26 من نفس الشهر، وذلك تجنبا لوجود أي ثغرات قانونية في قرار التكليف.

وتابع أنه تقدم باستقالته لقطع الطريق على المشككين، على الرغم من عدم وجود تعارض مع اللائحة خاصة وان اتحاد الرياضة للجميع هو اتحاد نوعي وليس اتحاد رياضي أو أولمبي.

وأتم بأنه فضل مصلحة نادي الزمالك، مؤكدا أن استقالته من رئاسة اتحاد الرياضة للجميع جاءت من أجل استكمال مهمته الوطنية في العبور بنادي الزمالك من هذه المرحلة الصعبة.

عماد البناني يستقيل من رئايسة اتحاد الرياضة للجميع لاستكمال مهمته في الزمالك

وقدم الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، استقالته من رئاسة الاتحاد المصري للرياضة للجميع، وذلك من أجل استكمال مهمته بنادي الزمالك .

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أصدر قرارا بتعيين الدكتور عماد البناني مديرا تنفيذيا للنادي الزمالك، خلفا للواء حسن موسى لتسيير الأعمال بالقلعة البيضاء لحين إجراء انتخابات جديدة، بعد استقالة مجلس الإدارة.

وجاء قرار البناني بالاستقالة من من رئاسة الاتحاد المصري للرياضة للجميع، نظرا لوجود نص في اللائحة الاسترشادية لنادي الزمالك ينص على أن يكون المدير التنفيذي متفرغا .