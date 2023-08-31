تسليم عقود 61 مشروعًا للأسر الأولي بالرعاية فى قنا

سلم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، 61 مشروعا تنمويا للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، والممولة من جمعية الأورمان و مؤسسة حياة كريمة ، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.

أثني محافظ قنا علي جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي بالتعاون مع مبادرة " حياة كريمة " التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، في إطار محور التمكين الاقتصادي التي تستهدف المبادرة تحقيقه للأسر الأكثر احتياجا بهدف توفير حياة كريمة لهم .

التمكين الاقتصادي

من جانبه أشار مدير جمعية الأورمان أن تسليم المشروعات يأتي ضمن فعاليات بروتوكول التعاون المُوقع بين الجمعية ومؤسسة حياة كريمة ، لتنفيذ 2000 مشروع في مجال التمكين الاقتصادي في مختلف محافظات الجمهورية ، لتقديم الدعم للحالات غير القادرة اقتصاديا ومستحقة للدعم وتمكينهم من خلال مشاريع إنتاجية ، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، بضرورة مد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة اعتمدت في تحديد الفئات المستحقة على البحث الميداني والزيارات الميدانية لمقرات المشروعات، حيث جاءت معايير اختيار المستفيدين، بأن تكون المشروعات قائمة بالفعل سواء بسيطة أو في المنزل، من أجل الارتقاء بالمشروع، وتقديم الدعم المالي لهم لشراء كميات من المواد الخام أو شراء معدات جديدة.

حضر التوزيع، حسام حموده سكرتير عام المحافظة، والنائب مصطفي محمود مصطفي عضو مجلس النواب، و النائب احمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعبدالهادي احمد مدير جمعية الأورمان بقنا، وسميحة عبدالرحيم نائب المنسق العام لمكتب حياة كريمة بالمحافظة، وممثلي جمعية الأورمان بالمحافظة، بجانب عدد من المتطوعين والمستفيدين من المشروعات