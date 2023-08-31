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الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مداهمة حية لوكر مخدرات في السعودية.. فيديو

شرطة منطقة الرياض
شرطة منطقة الرياض

مداهمات عدة نفذتها شرطة منطقة الرياض، استهدفت مروجي المخدرات وأوكارهم، وذلك في إطار حملة الحرب على المخدرات.

ونشرت صفحة الأمن العام، عبر تويتر مقطع فيديو لمداهمة حية، لحظة قيام رجال الأمن بتتبع المروجين والإطاحة بهم، واقتحام منزل ضبط بداخله أحد المروجين وعثر بحوزته على عدد كبير من الأقراص المخدرة.
 

 

وأوضح الأمن العام أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، ألقت القبض على 3 مقيمين من الجنسية السورية، بعد محاولتهم ترويج 442 ألف حبة إمفيتامين مخدرة جاهزة للترويج.

وكانت الأقراص المخدرة مخبأة داخل ألواح ألعاب ريشية، واوضح رجال الأمن أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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