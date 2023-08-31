مداهمة حية لوكر مخدرات في السعودية.. فيديو

مداهمات عدة نفذتها شرطة منطقة الرياض، استهدفت مروجي المخدرات وأوكارهم، وذلك في إطار حملة الحرب على المخدرات.

ونشرت صفحة الأمن العام، عبر تويتر مقطع فيديو لمداهمة حية، لحظة قيام رجال الأمن بتتبع المروجين والإطاحة بهم، واقتحام منزل ضبط بداخله أحد المروجين وعثر بحوزته على عدد كبير من الأقراص المخدرة.



📹 | شرطة منطقة الرياض تضبط نحو نصف مليون قرص إمفيتامين مخدر، وتقبض على (3) مقيمين متهمين بترويجها.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/pKve76Ug8I — الأمن العام (@security_gov) August 29, 2023

وأوضح الأمن العام أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، ألقت القبض على 3 مقيمين من الجنسية السورية، بعد محاولتهم ترويج 442 ألف حبة إمفيتامين مخدرة جاهزة للترويج.

وكانت الأقراص المخدرة مخبأة داخل ألواح ألعاب ريشية، واوضح رجال الأمن أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين وإحالتهم لجهة الاختصاص.