بفستان فوق الركبة.. نيرمين الفقي تعيد شبابها على الشاطيء (صور)

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك متابعيها أحدث إطلالتها أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية.

الفنانة نرمين الفقي

وظهرت نرمين الفقي بفستان صيفي فوق الركبة مكشوف الأكتاف والصدر، وتميز بألوانه الصيفية الناعمه، فضمت اللون الأصفر والوردي والفيروزي، مما عكس أنوثتها وجمالها.

وانتعلت نرمين سليبر مسطح باللون البيج، ومزين بزهرة عباد الشمس، وتزينت بمجوهرات رقيقة، ضمت سلسلة طويلة وخاتم في أحد اليدين، بالإضافة لخلخال ملتف حول أحد ساقيها؛ لتضيف لمسة أنثوية جذابة.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت نرمين الفقي تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تتدلي علي كتفيها بشكل مرتب وناعم كالحرير.

نرمين الفقي

ووضعت مكياجًا بسيط، فزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، واختارت ملمع شفاه باللون النود الناعم، ولم يظهر مكياج العين لإرتدائها نظارة شمسية كبيرة الحجم.