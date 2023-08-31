عاجل
إيران توقف بطل رفع أثقال مدى الحياة بعد مصافحة نظيره الإسرائيلي علماء يكتشفون سبب عدم ظهور أعراض على بعض مرضى كوفيد أمريكا توافق على شحنة أسلحة لتايوان في إطار برنامج مساعدات عسكرية
الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

بفستان فوق الركبة.. نيرمين الفقي تعيد شبابها على الشاطيء (صور)

الفنانة نرمين الفقي
الفنانة نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك متابعيها أحدث إطلالتها أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية.

 

الفنانة نرمين الفقي

وظهرت نرمين الفقي بفستان صيفي فوق الركبة مكشوف الأكتاف والصدر، وتميز بألوانه الصيفية الناعمه، فضمت اللون الأصفر والوردي والفيروزي، مما عكس أنوثتها وجمالها.

 

وانتعلت نرمين سليبر مسطح باللون البيج، ومزين بزهرة عباد الشمس، وتزينت بمجوهرات رقيقة، ضمت سلسلة طويلة وخاتم في أحد اليدين، بالإضافة لخلخال ملتف حول أحد ساقيها؛ لتضيف لمسة أنثوية جذابة.

 

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت نرمين الفقي تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تتدلي علي كتفيها بشكل مرتب وناعم كالحرير.

 

نرمين الفقي

ووضعت مكياجًا بسيط، فزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، واختارت ملمع شفاه باللون النود الناعم، ولم يظهر مكياج العين لإرتدائها نظارة شمسية كبيرة الحجم.

 

txt

نرمين الفقي تستعرض قوامها الكمثري قي المهرجان القومي للمسرح

 

txt

نرمين الفقي تستعرض رشاقتها بفستان مثير

مواد متعلقة

بألوان الربيع.. دنيا سمير غانم تستجم بالعطلة الصيفية

بشرى تستمتع بإجازتها الصيفية على البحر

نرمين الفقي تستعرض رشاقتها بفستان مثير

نرمين الفقي تستعرض قوامها الكمثري قي المهرجان القومي للمسرح

استوحي إطلالتك الصيفية من الفنانات واحصلي على لوك مميز| صور