الهجرة: قبول الطلاب العائدين من الخارج من أماكن النزاع مسئولية قومية إلزامية

حرصت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على عقد لقاء «اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج»، لمناقشة مشاكل ومطالب الطلاب المصريين العائدين من الخارج، من دول النزاع في روسيا وأوكرانيا والسودان.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية حريصة على مصلحة أبنائها، مضيفة أن هناك تعاون بين مختلف الجهات المعنية، لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج، لتوفير أماكن للطلاب العائدين في الجامعات الأهلية والخاصة.

جاء ذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، السفيرة ريهام خليل، نائب مساعد وزيرة الخارجية للشئون الثقافية، وعدد من ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، استجابة للكثير من الاستفسارات الواردة من الطلاب العائدين.

وكانت قد عقدت اللجنة عدة اجتماعات بمشاركة عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، بمشاركة أ.د/ محمد حلمي الغُرّ، أمين عام مجلس الجامعات الخاصة، والقائم بأعمال مجلس الجامعات الأهلية ومجلس فروع الجامعات الأجنبية، لوضع آلية لحل المشكلات التي تواجه الطلاب العائدين من الخارج.