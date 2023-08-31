عاجل
إيران توقف بطل رفع أثقال مدى الحياة بعد مصافحة نظيره الإسرائيلي علماء يكتشفون سبب عدم ظهور أعراض على بعض مرضى كوفيد أمريكا توافق على شحنة أسلحة لتايوان في إطار برنامج مساعدات عسكرية
الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

الهجرة: قبول الطلاب العائدين من الخارج من أماكن النزاع مسئولية قومية إلزامية

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الدولة

حرصت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على عقد لقاء «اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج»، لمناقشة مشاكل ومطالب الطلاب المصريين العائدين من الخارج، من دول النزاع في روسيا وأوكرانيا والسودان.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية حريصة على مصلحة أبنائها، مضيفة أن هناك تعاون بين مختلف الجهات المعنية، لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج، لتوفير أماكن للطلاب العائدين في الجامعات الأهلية والخاصة.

جاء ذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، السفيرة ريهام خليل، نائب مساعد وزيرة الخارجية للشئون الثقافية، وعدد من ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، استجابة للكثير من الاستفسارات الواردة من الطلاب العائدين.

وكانت قد عقدت اللجنة عدة اجتماعات بمشاركة عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، بمشاركة أ.د/ محمد حلمي الغُرّ، أمين عام مجلس الجامعات الخاصة، والقائم بأعمال مجلس الجامعات الأهلية ومجلس فروع الجامعات الأجنبية، لوضع آلية لحل المشكلات التي تواجه الطلاب العائدين من الخارج. 

مواد متعلقة

محاضرات تعريفية للدارسين الجدد بالخارج وكيفية التغلب على المشكلات

وزيرة الهجرة تناقش سبل ربط شباب المصريين بالخارج بالعلماء والخبراء

سها جندي تشيد ب "MEDCE" في دعم الدارسين المصريين بالخارج

سها جندي: زيارة شباب الدارسين والباحثين بالخارج للمتحف الكبير ترابط بين الماضي والحاضر

شباب مصر بالخارج يعدون وزيرة الهجرة بالترويج للسياحة وسط أصدقائهم بالجامعات

وزيرة الهجرة توجه رسالة للمغتربين: مصر حريصة عليكم وتوعيتكم

تاياني يحث الاتحاد الأوروبي لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية

وزيرة الهجرة تناقش خطة المرحلة الثانية من "ميدسي" مع شباب المصريين بالخارج