إيلون ماسك يعلن: مكالمات الفيديو والصوت قادمة إلى X

X، الاسم الجديد لتويتر Twitter سابقًا، يخطط إيلون ماسك Elon Musk لتحويل تطبيقه إلى ما يسميه "تطبيق كل شيء". وإليك خطوة أخرى في هذا الاتجاه: يتلقى X مكالمات صوتية ومرئية. وكانت هناك تكهنات حول هذا الأمر منذ أوائل هذا الشهر. وقد أكد ماسك الشيء نفسه الآن.

"مكالمات الفيديو والصوت قادمة إلى X"، نشر إيلون ماسك "يعمل على أنظمة التشغيل iOS وAndroid وMac والكمبيوتر الشخصي؛ ولا حاجة إلى رقم هاتف؛ X هو دفتر العناوين العالمي الفعال؛ وهذه المجموعة من العوامل فريدة من نوعها".

وقال إيلون ماسك إن هذا يمكن أن يحدث ثورة في طريقة تواصلنا على المنصة.

تحدث إيلون ماسك لأول مرة عن ميزة وظيفة الاتصال على النظام الأساسي في مايو من هذا العام. وأعلن في تغريدة: "قريبًا ستتوفر دردشة صوتية ومرئية من حسابك لأي شخص على هذه المنصة، حتى تتمكن من التحدث إلى الأشخاص في أي مكان في العالم دون إعطائهم رقم هاتفك".

شارك إيلون ماسك خططه لتحويل Twitter إلى "تطبيق كل شيء" حيث يمكن للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو والتعبير عن أفكارهم - بما في ذلك المشاركات الطويلة التي يبلغ طولها 25000 حرف وإرسال المدفوعات والمزيد.



في وقت سابق من هذا الشهر، ألمح مصمم X أندريا كونواي إلى نفس الشيء في منشور. ونشرت: "اتصلت للتو بشخص ما على X".

حاليًا، تدعم X DMs الرسائل الصوتية، وسيكون دعم المكالمات (الصوت والفيديو) هو الأول من نوعه. حتى الآن، يمكن للمستخدمين إجراء محادثات مباشرة على المنصة من خلال Spaces، وهي ميزة جاءت إلى التطبيق بعد أن برز تطبيق الصوت الاجتماعي Clubhouse خلال فترة Covid-19. ومع ذلك، تعد Spaces منصة مفتوحة ويمكن لأي شخص الانضمام إلى المحادثة. إنه ليس للمحادثات الفردية.