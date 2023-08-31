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الخميس 31 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

واجهي الطقس الحار وحضري سموذي الشوكولاتة البيضاء

سموذي الشوكولاتة
سموذي الشوكولاتة البيضاء

سموذي الشوكولاتة البيضاء من ألذ العصائر التي يمكن تحضيرها لأفراد أسرتك كمشروب شهي يشعرك بالانتعاش، وفيما يلي نقدم لكم طريقة تحضيره بالخطوات.

 

سموذي الشوكولاتة البيضاء

طريقة عمل سموذي الشوكولاتة البيضاء

المكونات

- الشوكولاتة البيضاء: كوب.

- الموز: كوب (مقطع).

- حليب: كوب.

- كريمة: كوب (كريمة جوز الهند).

- بسكويت أوريو: قطع.

- العسل: 2 ملعقة كبيرة.

 

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 طريقة التحضير:

 ذوبي الشوكولاتة البيضاء في المايكرويف حتى تذوب بشكل كامل.

 في الخلاط الكهربائي، ضعي الموز، والعسل، والحليب، والأوريو، والكريمة، والشوكولاتة المذوبة، واخلطي جيدًا ثم صُبيه بأكواب التقديم، وقدميه فورًا.

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