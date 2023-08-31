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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

المياه تغمر محطة مترو أنفاق في نيويورك (شاهد)

المياه تغمر محطة
المياه تغمر محطة مترو أنفاق تايمز سكوير في نيويورك

تعرضت إحدى الأنابيب لكسر في محطة مترو الأنفاق بمحطة تايمز سكوير، في نيويورك الأمريكية، والتي تعتبر الأكثر شهرة وازدحاماً ذات البنية التحتية المتقادمة.

 

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ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "يورو نيوز عربي"، اليوم الخميس، فيديو يرصد المياه تغمر محطة مترو أنفاق تايمز سكوير في نيويورك.

وأظهر الفيديو  أن كسرا في أحد الأنابيب أدى إلى فيضان داخل محطة تايمز سكوير لقطارات الأنفاق في نيويورك، وهي الأكثر شهرة وازدحاماً في المدينة الأميركية ذات البنية التحتية المتقادمة.

وأوضحت  أن هيئة النقل في العاصمة "متروبوليتان ترانسبورتيشن أوثوريتي" بثت مقاطع فيديو وصوراً لانهمار المياه بغزارة من أسقف محطة تايمز سكوير- الشارع 42 في وسط مانهاتن، وسرعان ما غمرت السكك الحديد لأكثر من خط.

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