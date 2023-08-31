يوم علمى حول "الاستخدام الأمثل للدم ومشتقاته" بصحة الدقهلية

أعلنت إدارة بنوك الدم ومشتقاته، التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، عن تنظيم اليوم العلمي الثاني لبنوك الدم بالدقهليه تحت عنوان "الاستخدام الامثل للدم ومشتقاته" بمشاركة نحو 55 من الأطباء و الصيادلة والفنيين والتمريض .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي بالدقهلية، وبإشراف مباشر من الدكتور فاتن فتحى مدير إدراة بنوك الدم

وتضمنت فعاليات اليوم 3 محاضرات علمية حول الاستخدام الامثل للدم ومشتقاته سياسات ومعايير بنوك الدم ,وأخرى حول جوده الدم وأنواع القرب المستخدمه في التبرع علاوة على تدريبات على سياسات مكافحه العدوي الخاصه ببنوك الدم.