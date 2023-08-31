وكيل صحة البحيرة يستقبل وفد نادى ماجيستيك لاينز

استقبل الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وفد نادي Majestic Lions ( ماجيستيك لاينز )، والذي ضم كل من الدكتورة ناردين سمير استشاري أمراض التغذية، ورئيس اللجنة الطبية بحملة تخيل العالم بدون سمنة، والدكتورة رشا جنينه استشاري الأمراض النفسيه بحملة تخيل العالم بدون سمنة، والدكتورة رحاب الدربي عضو اللجنة الطبية بالحملة إستشاري التغذية، وأحمد الحمامي منسق عام الحملة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نهى عابدين مدير إدارة الصحة المدرسية والفيروسات الكبدية بالمديرية، والدكتورة خلود الظايط منسق القوافل الطبية العلاجية ، والدكتورة ايمان عماره منسق المبادرات الرئاسية بالمديرية .

وبحث اللقاء سبل التعاون بين مديرية الصحة بالبحيرة، ونادى ماجيستيك لاينز بخصوص التوعية حول موضوع السمنة وخطورتها بين الشباب والأطفال ، حيث أن نادى ماجيستيك لاينز بصدد تنفيذ حملة توعية صحية بالمدارس والنوادى الإجتماعية بمحافظة البحيره، عن خطورة السمنه بين الأطفال، ضمن حملة تخيل العالم بدون سمنة.

وسيتم خلال الحملة التثقيف والتوعية بخطورة السمنه ، وستتم متابعة الحالات التى تعانى من السمنة من خلال ١٤ طبيب تغذية ، وذلك بشكل مجانى تماما .

ويعتبر نادى ماجيستيك لاينز من المؤسسات المهتمة بموضوع السمنة ، ولهم أنشطة سابقة ومتعددة ، بمحافظات الإسكندرية والمنوفية ، وتعتبر هذا الحملة التى سيتم تنفيذها بالبحيره ، هى باكورة تعاون مثمر قادم بين مديرية الصحة بالبحيره ، وبين النادى

،وسيتم الإستفادة من الحملة من خلال التنسيق مع القائمين عن الحملة ، فى تفعيل كثير من طرق التعاون فى الفترة المقبلة .