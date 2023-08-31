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الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير المالية الموريتاني: اهتمام كبير بالدورة الخامسة للقمة التنموية المقبلة

وزير المالية الموريتاني
وزير المالية الموريتاني

أكد وزير المالية الموريتاني إسلم محمد مبادي أهمية تضافر الجهود العربية لمواجهة تحديات التنمية في ظل المتغيرات العالمية الراهنة.

 

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وأعرب مبادي  في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية برئاسة اليمن عن تطلع بلاده لإنجاح القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية التي ستعقد في نواكشوط نوفمبر المقبل.

وأكد مبادي، رئيس الدورة السابقة للمجلس، أن موريتانيا تولي اهتمامًا كبيرًا للدورة الخامسة للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية لتخرج بنتائج ملموسة ترقى لمستوى التحديات الراهنة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وترتقي كذلك بالشباب والمجتمع المدني، فضلًا عن تمكين القطاع الخاص من الشراكة الفاعلة لدعم وبناء الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى مبادرة رئيس موريتانيا فيما يخص التنمية والطاقة ودورها في تعزيز الجهود لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ومواصلة التنسيق والتشاور العربي لإنجاح القمة الموريتانية.

 

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