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الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

"منزلاوي": الجامعة العربية تولي اهتمامًا كبيرًا للارتقاء بالعلاقات مع دول أمريكا اللاتينية

السفير منزلاوي
السفير منزلاوي

قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور خالد منزلاوي إن الجامعة العربية تولي اهتمامًا كبيرًا للارتقاء بالعلاقات العربية مع دول أمريكا اللاتينية في مختلف المجالات.

 

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جاء ذلك خلال لقاء رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة، مع دنيس توسكانو اموريس السفير المفوض الجديد للإكوادور لدى الجامعة العربية، والذي سلمه رسالة خطية للأمين العام للجامعة من وزير خارجية الاكوادور جوستافو مانريكي ميراندا بشأن اعتماد السفير دنيس اموريس.

وأضاف منزلاوي أنه تم خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات بين الجامعة العربية والأكوادور، والعمل على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، مشيرًا إلى أن السفير دنيس أموريس سيجد كل الدعم للعمل مع الجامعة العربية.

 

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