"منزلاوي": الجامعة العربية تولي اهتمامًا كبيرًا للارتقاء بالعلاقات مع دول أمريكا اللاتينية

قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور خالد منزلاوي إن الجامعة العربية تولي اهتمامًا كبيرًا للارتقاء بالعلاقات العربية مع دول أمريكا اللاتينية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة، مع دنيس توسكانو اموريس السفير المفوض الجديد للإكوادور لدى الجامعة العربية، والذي سلمه رسالة خطية للأمين العام للجامعة من وزير خارجية الاكوادور جوستافو مانريكي ميراندا بشأن اعتماد السفير دنيس اموريس.

وأضاف منزلاوي أنه تم خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات بين الجامعة العربية والأكوادور، والعمل على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، مشيرًا إلى أن السفير دنيس أموريس سيجد كل الدعم للعمل مع الجامعة العربية.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: