قنا: تدريب لتنمية قدرات الكوادر فى إدارة العمران

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع مسؤلي مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا " لبحث استكمال الدراسات الخاصة بالبنية الأساسية.

دورة تدريبية

أورد المحافظ، أنه في إطار التعاون المشترك بين وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة قنا سوف يتم عقد دورة تدريبة لمدة اسبوعين لتنمية قدرات كوادر المحافظة في المجالات المرتبطة بعمليات ادارة العمران وتطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضى ورخص البناء.

وأبرز المحافظ، المشروع بمثابة ثمرة تعاون بين المحافظة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز الشراكة وتحسين الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية.

تطوير منهجية الاستدامة

وأضاف المحافظ ، بأن مشروع "حيّنا" يعدُ نموذجًا لمشروعات التنمية المتكاملة، ليس لكونه مجرد مشروع تخطيط عمرانى فحسب، بل يعد مشروعًا متكاملاً متعدد الجوانب، يهدف إلى تطوير منهجية الاستدامة لإدارة الأراضى، وتطوير منهجية التشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية.



وحضر الاجتماع، الدكتور حامد حجازي مشرف المشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس عمرو لاشين، مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والدكتور أشرف خضر، استشاري البنية التحتية بالمشروع، و محمد قناوي المنسق الميداني لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمهندس وليد ابو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، والمهندسة رضوي عبد الرحمن مشرف مشروع حيينا ، والمهندس محمد إسماعيل مدير المساحه بقنا