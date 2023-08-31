الأرصاد تبشر بانخفاض درجات الحرارة على عدة مناطق

يشهد غدا الجمعة انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وتنخفض درجات الحرارة من 2: 3 درجات مئوية، ويسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال الأسبوع المقبل.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من وجود شبورة مائية صباحا من الساعة الرابعة وحتى السابعة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وتنشط الرياح على الوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يؤدي ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، مائل للحرارة ليلا.

وطقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد.