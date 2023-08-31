يعالج التهاب المفاصل .. فوائد عصير الكرز الصحي

الكرز من الفواكهة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها جسمك لرفع المناعة وجعله أكثر نشاطًا وحيوية، كما يحميك من العديد من الأمراض، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائد عصير الكرز.

عصير الكرز

فوائد عصير الكرز

يعالج الالتهابات وآلام المفاصل

تشير الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الكرز الحامض يمكن أن تقلل الألم والالتهاب الناجم عن هشاشة العظام، فيما أظهرت دراسة أجريت عام 2012 أن شرب عصير الكرز مرتين يومياً لمدة 21 يوماً قلل من الألم الذي يشعر به الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل، كما أظهرت اختبارات الدم أيضاً أنهم يعانون من التهاب أقل بشكل ملحوظ.

يقوي المناعة

مثل جميع الفواكه والخضروات، يحتوي الكرز على مضادات أكسدة قوية ومضادّة للفيروسات، مثل الفلافونويد التي تتركز في عصير الكرز، والنباتات تصنعه لمحاربة العدوى.

وتُظهر الأبحاث أن هذه المواد الكيميائية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على وظيفة الجهاز المناعي.

ينظم التمثيل الغذائي ويحارب الدهون

الكرز اللاذع يمكن أن يساعد على تعديل التمثيل الغذائي في الجسم، ويعزز قدرتكِ على فقدان دهون البطن، كما أظهرت إحدى الدراسات أن الأنثوسيانين، وهو نوع من الفلافونويد المسؤول عن لون الكرز الأحمر، يعمل ضد تطور السمنة، ووجدت دراسة أخرى، أجريت على الفئران، أن الكرز اللاذع يمكن أن يساعد على تقليل الالتهابات والدهون في البطن، ويقلل من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

يساعد على الانتعاش بعد ممارسة التمارين

قد يساعد عصير الكرز على التعافي بعد التمرين، فهو يحتوي بشكل طبيعي على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يقوم بتوصيل النبضات الكهربائية إلى جميع أنحاء الجسم.

ويساعد عصير الكرز في الحفاظ على ضغط الدم والترطيب واستعادة العضلات والنبضات العصبية والهضم ومعدل ضربات القلب وتوازن الأس الهيدروجيني. وهو يحتوي على حوالي 330 ملليجراماً من البوتاسيوم لكل كوب؛ أي ما يقرب من 10 في المائة من القيمة اليومية الموصى بها للجسم الصحي.

يمنع نمو السرطان

وضع الباحثون عصير الكرز ضد مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، وهو العلاج الوقائي الأكثر شيوعاً لمضادات الالتهاب لأورام القولون، على الرغم من أن الدراسة أجريت على الحيوانات، إلا أنه من الملاحظ أن عصير الكرز قلل من نمو الخلايا السرطانية.

يساعد على النوم

قد تساعدكِ الخصائص المضادّة للالتهابات في عصير الكرز جنباً إلى جنب مع الميلاتونين، الذي ينظِّم النوم على النوم بشكل أفضل، ووفقاً لدراسة صغيرة تعود لعام 2010، فإن عصير الكرز الحامض له تأثيرات مشابهة لأدوية الأرق على كبار السن.