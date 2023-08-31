كاراسكو لاعبا لـ الشباب السعودي لمدة ٣ سنوات

أعلن نادي الشباب السعودي تعاقده مع النجم البلجيكي يانيك كاراسكو قادمًا من صفوف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن خطة دعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ونجحت إدارة الليوث في الحصول على توقيع اللاعب لارتداء القميص الأبيض لمدة 3 سنوات قادمة، ليصبح ثاني صفقات الشباب بعد التعاقد مع النجم جوستافو كويلار قادمًا من صفوف الهلال.

بنزيما وكانتي خارج قائمة منتخب فرنسا

في سياق أخر أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا الأول لكرة القدم عن قائمة الديوك لفترة التوقف الدولي المقبلة والتي شهدت مفاجاة بعدم تواجد الثنائي كريم بنزيما و نجولو كانتي لاعبا الاتحاد السعودي.

ويعاني كريم بنزيما من إصابة عضلية تعرض لها في مباراة الاتحاد والوحدة السابقة بالدوري، قد تتسبب في غيابه عن مباراة الفريق المرتقبة غدًا الجمعة ضد الهلال في الكلاسيكو السعودي.

وعلق ديديه ديشامب على قرار استبعاد كانتي: " نغولو يجب أن يشارك أكثر، هو قادم من موسم لم يشارك فيه كثيرا ويجب أن يستمر بالمشاركة مع فريقه، وكما قلت سابقًا هو قابل للاستدعاء مستقبلًا ".