تقارير سعودية تؤكد موعد إعلان صفقة محمد صلاح مع اتحاد جدة

ما زالت صفقة الدولي المصري محمد صلاح، مع اتحاد جدة السعودي، تسيطر على جماهير الكرة العربية والعالمية خلال الساعات الماضية.

وتواصل تقارير سعودية رهانها على حسم نادى اتحاد جدة صفقة النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول، قبل موعد غلق القيد فى الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى اتحاد جدة لإنهاء المفاوضات مع ليفربول للتعاقد مع محمد صلاح قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات الصيفية فى إنجلترا، إذ ينتظر حسم هذا فى غضون الساعات المقبلة.

ويتبقي يوم واحد فقط على غلق القيد فى الدوري الإنجليزي المحدد له 1 سبتمبر، بينما يتبقى فى موسم انتقالات الدوري السعودي 8 أيام فقط على غلقه.

اتحاد جدة حسم كل الأمور الخاصة بصفقة ضم النجم المصري

ذكرت تقارير صحيفة سعودية، إن نادي اتحاد جدة حسم كل الأمور الخاصة بصفقة ضم النجم المصري محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي، على أن يتم الإعلان عنها رسميا بعد مباراة كلاسيكو الدوري السعودي أمام الهلال والمقرر لها غدا الجمعة.

وأكد محمد نور، لاعب نادي اتحاد جدة الأسبق، أن ناديه بصدد الإعلان عن صفقتين عالميتين فى غضون الساعات القليلة المقبلة، على رأسها النجم المصرى محمد صلاح من ليفربول.

وقال محمد نور فى تصريحات للقناة السعودية إن اتحاد جدة سيعلن رسميا عن صفقة محمد صلاح يوم السبت المقبل، عقب الانتهاء من الارتباط بكلاسيكو الهلال.

كما أكد لاعب اتحاد جدة السابق أن العميد اقترب أيضا من ضم المدافع الإسبانى سيرجو راموس، وسيتم الإعلان عن الصفقة أيضًا عقب لقاء الهلال.

ويستضيف اتحاد جدة، نظيره فريق الهلال، في كلاسيكو الكرة السعودية، فى تمام التاسعة من مساء غدا الجمعة، على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.