56383 منتفع بمبادرة 100يوم صحة بالبحر الأحمر

خلال فترة استمرت لمدة 69 يومًا متواصلة، تمكنت مبادرة “100يوم صحة” بالبحر الأحمر من تحقيق نجاح كبير حيث استفاد ما يزيد عن 56383 مواطن من مختلف فئات المجتمع، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه طبقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وتم تكثيف جهود فرق الرعاية الصحية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية في المصالح الحكومة والمراكز الطبية والنوادي والعيادات المتنقلة بالمحافظة.

واشار إلى أنه تم تنفيذ "1848" ندوة توعوية تثقيفية، حققت توعية أكثر 61853 شخص، بإشراف الدكتور عمرو عادل عبد العال منسق عام المبادرة بالمحافظة. واستمرت الفرق الطبية في تقديم خدماتها على مدار الفترة، حيث انتشرت في المصالح الحكومية والنوادي وغيرها، وتم تكثيف الفحوصات الطبية والكشوفات الصحية وتقديم العلاج والمتابعة للمرضى، وفقًا لخطة المبادرة.

تهدف مبادرة “100يوم صحة” إلى تعزيز الصحة العامة، وقد تم تدريب الفرق الطبية لضمان جودة الخدمات المقدمة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، هذا بالإضافة إلى عمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحياً للمواطنين، من خلال الرائدات الريفيات، وفرق التواصل المجتمعي بالمحافظة، وتقديم الخدمات من خلال فرق ثابتة ومتنقلة، بالإضافة إلى القوافل الطبية والأنشطة التوعوية. لتأتي المبادرة كجزء من جهود الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030 في تحسين الرعاية الصحية للمواطنين.

وأكد العربى، أنه بجانب اعمال المبادرة يتم تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتي 5 سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة البحر الأحمر.

وأضاف أن انجازات مبادرة “100 يوم صحة” تعكس تأكيد التزام واستمرارية الحكومة في تقديم الخدمات الصحية عالية الجودة للمواطنين، وضمان صحتهم وسلامتهم.