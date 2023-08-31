حار رطب .. تفاصيل حالة الطقس على مدار الأسبوع (شاهد)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال المدّة من 1 سبتمبر 2023 حتى الأربعاء 6 سبتمبر 2023.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا عبر صفحتها على الفيسبوك عن حالة الطقس خلال الفترة من 1 سبتمبر 2023 حتى الأربعاء 6 سبتمبر 2023.

وأشارت الهيئة إلى أنه يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل الحرارة على جنوب البلاد وجنوب الصعيد.

الجمعة 1 سبتمبر و2 سبتمبر 2023:

وتتوقع الهيئة حدوث شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأحد 3 سبتمبر 2023:

وأشارت الهيئة إلى حدوث نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

من الإثنين 4 سبتمبر إلى الأربعاء 6 سبتمبر 2023:

تتوقثع الهيئة نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.