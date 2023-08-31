ريم مصطفى تنتهي من "أهل الكهف" بعد إجازة طويلة على البحر

حرصت النجمة ريم مصطفى على الاستمتاع بإجازة صيفية طويلة على البحر، ثم عادت لتصوير آخر مشاهدها فى فيلم "أهل الكهف"، حيث كانت قد انتهت من معظم مشاهدها حتى شهر يونيو الماضى.

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين حيث تضم قائمة الأبطال كلاً من: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

ريم مصطفى

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربع فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عاما من النوم، ويعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلوا في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة آخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

ريم مصطفى

وكانت شاركت الفنانة ريم مصطفى ظهرت كضيفة شرف فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى والمعروض حالياً في السينمات حيث انطلق في موسم عيد الأضحى، والعمل يشارك في بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

وتجسد ريم مصطفى دور زوجة عمرو يوسف ويعانيان العديد من المشاكل الزوجية والتى تجعلهم يلجآن لأحمد فهمى.

وكانت صورة جديدة نشرتها الفنانة ريم مصطفى عبر حسابها على انستجرام أثارت الجدل بشكل كبير.

وظهرت ريم، في الصورة بإطلالة غريبة ومختلفة، أثناء عطلتها الصيفية.

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ريم مصطفى

وتأتى مشاركة ريم مصطفى كضيفة شرف مع أحمد فهمى فى فيلم "مستر إكس" بعدما ظهر فهمى معها كضيف شرف فى مسلسلها "طير بينا يا قلبى" الذى خاضت به ريم أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما، كما قدم الثنائي سوياً بطولة مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

وتعتمد أحداث فيلم مستر إكس على ظهور عدد كبير من صيوف الشرف وعلى رأسهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عيد الغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق.

وكانت خضعت الفنانة ريم مصطفى لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

ريم مصطفى

ريم مصطفى تبرز رشاقتها بالأسود المجسم

لفتت الفنانة ريم مصطفى الأنظار بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانا مجسما باللون "الأسود"، ونسقت معه كاردن باللون البيج، مصمم من قماش بدون نقاشات، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

ريم مصطفي

ريم مصطفى تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية

اعتمدت الفنانة ريم مصطفي تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق شعرها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

من هي ريم مصطفى

ولدت الفنانة ريم مصطفى في "25 ديسمبر 1986"، وهي ممثلة مصرية، تخرجت من كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون، عملت في بداية حياتها بالتسويق، ثم بدأت حياتها الفنية في الدراما التلفزيونية منذ عام 2013 من خلال مسلسل فض اشتباك.

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