الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إيران: إحباط أكبر مؤامرة تخريبية ضد الصناعات الدفاعية

وزارة الدفاع الإيرانية
وزارة الدفاع الإيرانية

أعلن  التلفزيون الإيراني، اليوم الخميس، نقلًا عن وزارة الدفاع، قولها إنها أحبطت "أكبر مؤامرة تخريبية" ضد الصناعات العسكرية للصواريخ والطيران والفضاء في البلاد، وفقا لماذ كرته فضائية  "القاهرة الإخبارية".

 

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وأكدت وسائل إعلام حكومية إيرانية، أن طهران تتهم إسرائيل بالوقوف وراء مؤامرة تم إحباطها لتخريب صناعاتها الدفاعية وإنتاج الصواريخ.

 

ويقف الخصمان على طرفي نقيض في حرب خفية منذ عقود ويتبادلان الادعاءات بتدبير مؤامرات تخريب واغتيال.

 

وقال التلفزيون الحكومي الإيراني "أحبطت وحدة المخابرات بوزارة الدفاع واحدة من أكبر المؤامرات التخريبية التي استهدفت الصناعات العسكرية للصواريخ والطيران والفضاء في البلاد".

 

وتابع التليفزيون الإيراني، أن "هذا العمل التخريبي تم تحت إشراف أجهزة المخابرات الصهيونية وعملائها".

 

ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل على الأمر.

 

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤول بوزارة الدفاع الإيرانية لم تذكر اسمه القول إن شبكة من العملاء سعت إلى إدخال قطع معيبة في إنتاج الصواريخ المتقدمة.

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