البحيرة تناقش آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، إجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل علي رفع معدلات الأداء، فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، بهدف حصول الدولة والمواطن على حقوقهم، وذلك بحضور المهندس مدحت الشرمة مدير عام إدارة الأملاك بالمحافظة ومديرى إدارات الاملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ، لتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيدًا لهيبة الدولة.

وأكد السكرتير العام المساعد، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.

وناشدت محافظة البحيرة المواطنين المتقدمين من واضعى اليد لتقنين أوضاعهم الإلتزام بسداد كافة مستحقات الدولة للحفاظ على حق الشعب.