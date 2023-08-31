وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ "الوفد": وقعنا العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالشأن الاجتماعي

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد عسيلي ان دولة فلسطين تولي اهتمام في مجال التنمية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة وتقدم المساعدات الاجتماعية عبر برنامج التحويلات النقدية بالاضافه الى خدمة التامين الصحي لهذه الفئات اضافة لخدمات الحماية والرعاية للنساء المعنفات والاشخاص ذوي الاعاقه وكبار السن والاطفال عبر مراكز الرعاية والحماية والمراكز الايوائية لكافة الفئات.

واوضح وزير الاقتصاد الفلسطيني في تصريحات خاصة الوفد ان دولة فلسطين وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصله بالشان الاجتماعي وتم تطوير القوانين والتشريعات التي تنسجم مع الاتفاقيات الدولية والتزاما بأهداف التنمية المستدامة 2030.

ونوه إلى أن دولة فلسطين تولي اهتمام في مجال التنمية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة وتقدم المساعدات الاجتماعية عبر برنامج التحويلات النقدية بالاضافه الى خدمة التامين الصحي لهذه الفئات اضافة لخدمات الحماية والرعاية للنساء المعنفات والاشخاص ذوي الاعاقه وكبار السن والاطفال عبر مراكز الرعاية والحماية والمراكز الايوائية لكافة الفئات.

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