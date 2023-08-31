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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ "الوفد": وقعنا العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالشأن الاجتماعي

وزير الاقتصاد الفلسطيني
وزير الاقتصاد الفلسطيني مع محررة الوفد

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد عسيلي ان دولة فلسطين تولي اهتمام في مجال التنمية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة وتقدم المساعدات الاجتماعية عبر برنامج التحويلات النقدية بالاضافه الى خدمة التامين الصحي لهذه الفئات اضافة لخدمات الحماية والرعاية للنساء المعنفات والاشخاص ذوي الاعاقه وكبار السن والاطفال عبر مراكز الرعاية والحماية والمراكز الايوائية لكافة الفئات.

 

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واوضح وزير الاقتصاد الفلسطيني في تصريحات خاصة  الوفد  ان  دولة فلسطين وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصله بالشان الاجتماعي وتم تطوير القوانين والتشريعات التي تنسجم مع الاتفاقيات الدولية والتزاما بأهداف التنمية المستدامة 2030.

ونوه إلى أن دولة فلسطين تولي اهتمام في مجال التنمية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة وتقدم المساعدات الاجتماعية عبر برنامج التحويلات النقدية بالاضافه الى خدمة التامين الصحي لهذه الفئات اضافة لخدمات الحماية والرعاية للنساء المعنفات والاشخاص ذوي الاعاقه وكبار السن والاطفال عبر مراكز الرعاية والحماية والمراكز الايوائية لكافة الفئات.

 

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