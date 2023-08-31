السجن 10 سنوات لديلر الهيروين بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم شريف .ص .م بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، وذلك لإدانته بالاتجار في الهيروين المخدر بمدينة نصر، وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.



صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

وتبين من أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، أحرز بقصد الاتجار لجوهر مخدر وهو الهيروين في غير الاحوال المصرح بها قانوناً.



وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية رائد شرطة معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بأنه وردت إليه معلومات مفادها إحراز المتهم لجوهر الهيروين المخدر وأكدتها تحرياته السرية فإستصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخصه ونفاذاً له إنتقل وضبط المتهم وبتفتيشه عثر معه على عدد ٤ كرات متحجرة بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر وميزان حساس ، وبمواجهته بالمخدر أقر بإحرازه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ،وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن الكرات المتحجرة المضبوطة كلاً منهن قابلة للتفتت لمسحوق بيج اللون ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون الخدرات ووزنوا قائماً 51.90 جراماً.

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.