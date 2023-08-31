كبير الأثريين: المصري القديم كان راقيًا في اختيار الزينة والحُلي (شاهد)

أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الآثريين، أن المصري القديم كان راقيا في اختيار الزينة والحُلي.

وأضاف “شاكر” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الأمم والأشخاص تقاس بملابسهم، والمصري القديم لم يقصر في الزينة ليس على النساء فقط بل امتدت إلى الرجال ايضاً.

وأشار إلى أن المصري القديم كان يستخدم عظام الحيوانات وريش وبيض النعام في عمل عقود، ثم بدء يستخدم المعادن كالذهب والفضة والزمرد.

وواصل أن اللون الأزرق كان مرتبط لدى المصري القديم بالحظ، واللون الأخضر كان مرتبط لديه بالبعث والخلود، لافتا إلى أن الأقزام هم من كانوا يعملون في الزينة بمصر القديمة، نظرا لأنه بطيىء الحركة وعند محاولته لسرقة أي مجوهرات كان يسهل الإمساك به.

وتابع شاكر أنهم وجدوا في إحدى المقابر أن المرأة في مصر القديمة كانت تعرف قصة الشعر التي يطلق عليها “الرستا” وهى منتشرة خلال هذه الفترة.