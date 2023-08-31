155 ألف خدمة توعية ورعاية الصحية لأهالي المنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، تقديم خدماتها العلاجية والطبية من خلال تنفيذ عدد من قوافل التوعية ، والتثقيف الصحي لمختلف فئات المجتمع، وذلك إطار حرص الدولة على صحة وسلامة أبنائها .

ورفع الوعي الصحي لديهم وتقديم الرسائل الصحية السليمة، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود إدارة الصحة المدرسية .

مشيراً ، إلى أنه تم تقديم 113ألف و50 خدمة متنوعة في مجال الرعاية الصحية، و42 ألف و390 خدمة توعية ومشورة للشباب والمراهقين من أبناء المحافظة، بينهم 12039 من الذكور ، و30351 من الإناث .

حيث تم تقديم خدمات الرعاية الصحية، بالإضافة ، إلى تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للشباب بموضوعات مختلفة منها، (التغذية الصحية ـ الوقاية من الأمراض المعدية ـ أهمية ممارسة الرياضة)، وأضاف وكيل الوزارة، أن المديرية لا تألوا جهداً في تنفيذ قوافل توعوية لفئة "الشباب والمراهقين" تهدف إلى تشجيعهم على اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة.

وكذلك التوعية بالتغذية السليمة ، وذلك من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين في تقديم الإستشارة والإجابة عن كل الأسئلة ، التي يحتاجوا لمعرفتها ، والتي تمكنهم من إعطاء معلومات صحية موثقة ، أو التعامل مع المعلومات والسلوكيات والآثار النفسية المترتبة عن تجارب خاطئة.