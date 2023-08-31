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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

مجلس جامعة الأزهر يهنئ كلية العلوم بنات باعتماد 4 برامج تعليمية جديدة

الدكتور سلامة داود
الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر

قدم مجلس جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى كلية العلوم بنات بالقاهرة برئاسة الدكتورة مها غازي، عميدة الكلية السابقة، والدكتور سامية الحسيني أبو فرحة، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب القائم بأعمال عميدة الكلية، والدكتورة ولاء مصيلحي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث؛ بمناسبة حصول أربعة برامج تعليمية جديدة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، شملت: برامج النبات، وبرنامج الميكروبيولوجي، وبرنامج الرياضة الخاصة، وبرنامج علوم الحاسب.

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مجلس جامعة الأزهر يعلن جاهزية الكليات لامتحانات التصفية

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جامعة الأزهر تصدق على افتتاح فصول وشعب جديدة في التنسيق

إشادة مجلس جامعة الأزهر بجهود الكلية

وأشاد مجلس جامعة الأزهر بجهود الكلية؛ حيث كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد المؤسسي من هيئة ضمان الجودة، وبعد عدة سنوات دخلت كلية العلوم بنات ماراثون الاعتماد البرامجي.

وثمن مجلس جامعة الأزهر جهود الكلية في عقد وتنظيم مؤتمرين دوليين كان آخرهما المؤتمر الدولي الثاني الذي عقد تحت عنوان: «الابتكارات في العلوم والتكنولوجيا» إضافة إلى ذلك عقدت كلية العلوم بنات بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث؛ بهدف تبادل الخبرات.

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