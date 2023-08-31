الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

عقد اختبارات الإنتقاء لرياضة الملاكمة بالمشروع القومى ببنى سويف

اختبارات الانتقاء
اختبارات الانتقاء لرياضة الملاكمة

أجرت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، اختبارات الانتقاء لرياضة الملاكمة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببنى سويف، مواليد  2011/2010  بنين ومواليد  2009/2008  بنات للموسم الرياضي 2024/2023، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وأكد هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، أن الاختبارات تقدم لها  150 مواليد  2011/2010  بنين   ومواليد  2009/2008  بنات  وأجريت بمركز التنيمة الشبابية بشرق النيل، وتم تنفيذها تحت إشراف الإدارة المركزية للأداءالرياضى بالوزارة بقيادة الدكتور محمد الكردى، الدكتور محمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية ،وبحضور الدكتورمحمد جمال عبد المنعم، الدكتور محمد زكريا _مندوبى الإدارة المركزية للاداء الرياضى، الدكتور عاطف مغاورى شعلان خبير من قبل الاتحاد المصرى للمصارعة، الدكتور سعيد فوزى خلف المدير الفنى للعبة الملاكمة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبى  حسين سيد  نظم ومعلومات الوزارة  والكابتن إيمان حسين مدير المشروع   مسلم عمارة مدير ادارة شباب شرق النيل وأعضاء اللجنة القائمين على إجراء الاختبارات

وعقد اختبارات الانتقاء لرياضة الملاكمة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بنين وبنات للموسم الرياضي

يأتى ذلك تحت رعاية محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم.

 


 

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