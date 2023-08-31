تحرير67 محضرًا تموينيًا في حملات على الأسواق والمخابز بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير 67 محضرًا تموينيًا، خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، نفذتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وكافة الجهات المعنية.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية.

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، فى تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية، حيث أسفرت الحملات التموينية، عن ضبط 67 مخالفة، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم ضبط 59 مخالفة ، تنوينية تنوعت بين، (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان -عدم وجود سجلات).

وفي مجال متابعة الأسواق، تمكنت الحملات التموينية من ضبط 8 مخالفات تنوعت بين، (دون ترخيص- مجهولة المصدر- تجار تموينيين - ذبح خارج المجازر - غش تجاري- عدم وجود شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة، أو الاحتكار، أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.