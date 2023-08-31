شروط وخطوات الحصول على قرض الزواج من بنك ناصر الاجتماعي

يوفر بنك ناصر الاجتماعي العديد من القروض والمنح التي من شأنها التيسير على المواطنين، حيث يُقدم التمويلات الاجتماعية الحسنة والتي من أهم الوسائل التي يستخدمها البنك في تقديم خدمات اجتماعية مميزة لفئات المواطنين الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة.

ويتيح بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، قروضًا وتسهيلات لجميع المواطنين، وبينها "القرض الحسن" أو ما يعرف بـ “قرض الزواج”.

شروط الحصول على قرض الزواج من بنك ناصر

1- يشترط تقديم قسيمة زواج بحد أقصى 7 سنوات.

2- يشترط وجود ضامن حكومي بنفس الأوراق للمتقدم (دون قسيمة الزواج).

3- تقديم صورتين من بطاقة الرقم القومي، بشرط أن تكون سارية.

4- يشترط أن يكون عنوان البطاقة مطابقا لعنوان إيصال المرافق.

5- تقديم الرقم التأميني مطبوع.

6- تقديم مفردات مرتب للمتقدم للحصول على القرض.

7- تقديم إيصال مرافق حديث (غاز، كهرباء، تليفون).

8- تقديم تعهد بتحويل المرتب على بنك ناصر الاجتماعي.

خطوات الحصول على قرض الزواج من بنك ناصر

أولا: تبدأ خطوات الحصول على «قرض الزواج» من بنك ناصر الاجتماعي، بتجهيز الأوراق المطلوبة للحصول على القرض.

ثانيا: يقوم الراغب في الحصول على «قرض الزواج»، بتقديم الأ​وراق لأقرب فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ثالثًا: يقوم البنك بمراجعة الأوراق للتأكد من صحتها.

رابعًا: عند تأكد بنك ناصر الاجتماعي من صحة الأوراق المقدمة، يتم صرف القرض بعدها.