نيمار يرافق بعثة الهلال إلى جدة ويقترب من المشاركة في الكلاسيكو السعودي

تواجد النجم البرازيلي نيمار ضمن بعثة فريق الهلال المغادرة إلى مدينة جدة اليوم الخميس من أجل المشاركة في مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين الهلال والاتحاد في قمة الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وتتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم السعودية والعربية إلى ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل، من أجل متابعة كلاسيكو الاتحاد والهلال الذي يقام في تمام الساعة التاسعة مساء غدٍ الجمعة.

وأكدت الفحوصات الطبية إمكانية جاهزية نيمار للمشاركة في المباريات، ومنح الجهاز الطبي الضوء الأخضر للجهاز الفني للهلال بقيادة خورخي خيسوس، من أجل الدفع بالنجم البرازيلي في اللقاءات.

محمد العويس يفجر غضبه في إدارة الهلال: "الرحيل أو الاعتزال"

فجر محمد العويس حارس مرمى فريق الهلال السعودي غضبه في الإدارة الزرقاء وهدد بالرحيل بالاعتزال حال عدم السماح له بالرحيل عن صفوف النادي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت صحيفة الرياضية في تقرير لها اليوم الأربعاء: " الحارس أبلغ إدارة الهلال أنه في حال لم يسمحوا له بالانتقال لنادي أخر سيقرر اعتزال كرة القدم ".

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن اللاعب يرغب في الانتقال إلى نادٍ يضمن فيه اللعب بشكل أساسي، وذلك بعد قرار مدرب الهلال بالاعتماد على الحارس المغربي ياسين بونو أساسيًا في التشكيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يخشى فقدان مركزه كحارس أساسي في المنتخب الأول خلال نهائيات آسيا المقبلة.