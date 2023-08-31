نادي تونسي يصف اتحاد الكرة بالمنظومة الفاسدة بعد أزمته مع الترجي

فتح مجلس إدارة نادي هلال شابة النار على اتحاد الكرة التونسي، بشأن ما يحدث في الآونة الأخيرة بين الترجي واتحاد الكرة برئاسة وديع الجريء.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي هلال شابة عبر "فيسبوك" بلاغا، للتعليق على الطلب الذي تقدم به الترجي للاطلاع على الحسابات المالية للأندية المنافسة له في بطولة الدوري التونسي الممتاز عقب حرب البيانات الأخيرة بين باب سويقة واتحاد الكرة.

بيان هلال شابة ضد اتحاد الكرة التونسي:

"تعلم جمعية هلال الشابة رابطات حماية المنظومة الفاسدة وممثلي الأندية من الذين سيجتمعون يوم الفاتح من سبتمبر/ أيلول للمصادقة الآلية على الموازنات والتقارير المالية التي ستعرضها عليهم ما أصطُلح على تسميتها "جامعة كرة القدم" لتبييض حساباتها ولشرعنة تجاوزاتها أن هذه الأخيرة وفي مخالفة صريحة لكل معايير الشفافية مازالت ترفض إلى اليوم تطبيق حكم إتصل فيه القضاء قضى بتمكين مراقبي حسابات عينتهم المحكمة للتدقيق في الأوراق المحاسبية وللنظر في سلامة التصرف في حساباتها المالية".

وتابع البيان: "بناء على طلب من ناد منخرط في هذا الهيكل الذي يصر في كل مرة على التجرّد من كل مبادئ الحياد والنزاهة والمصداقية ممّا إضطرّنا، إنتصار لهيبة الدولة ولعلويّة القانون، إلى الالتجاء للقضاء مجدّدا لتتبّع المدعو رئيس الجامعة جزائيا من أجل جرم الإمتناع عن تنفيذ حكم قضائي بات واجب النفاذ".

إدارة هلال الشابة وانطلاقا من مسؤوليتها التاريخية في فضح الخور والتصدّي للفساد الذي استشرى في كل مفاصل الهيكل المشرف على تسيير مرفق الكرة قامت بمعاينة مختلف هذه الإخلالات بواسطة فريق من الخبراء كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها وإعلام الأطراف المعنية بها من جامعة ومن مراقبي حسابات بواسطة عدل تنفيذ كما أبلغت جامعة الكرة رسميا عدم موافقتها على إنعقاد الجلسة العامة العادية ومعارضتها لما جاء على القوائم المالية وفي التقارير الأدبية للمواسم الرياضية 2020/2021 و 2021/2022 و 2022/ 2023".

واختتم البيان: "تعلن أن أعمال الجلسة العامة باطلة بطلانا مطلقا لخرقها قوانين الجامعة التونسية لكرة القدم والقوانين المنظمة للهياكل الرياضية وعليه فإنها تحمّل المسؤوليّة الأدبية والتاريخية كاملة لكل الأندية التي ستضع صوتها غطاء لشرعنة الفساد وللتعتيم على التجاوزات لأنّ أصوات روابط حماية المنظومة قد وقع الحسم فيها منذ انعقاد مجلس الرابطات".