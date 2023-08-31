استخراج 448 بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات غيرالقادرات

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا ، جهوده تجاه تعزيز دور المرأة وإدماجها في خطط التنمية التي تسعى الدولة إلي تنفيذها ، وإتاحة الفرصة لها للإستفادة من الخدمات المقدمة، وإستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات بالمجان .

وقالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إنه استكمالاً لمشروع استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات غير القادرات بعنوان "بطاقتك...حقوقك" الذي ينفذه المجلس ، بالتعاون مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، حيث تم استخراج بطاقات رقم قومي بالمجان لعدد 151 سيدة بقرية ديروط أم نخله إحدى قرى مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة .

و 297 سيدة بقريتى أشروبة و القيس بمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، وذلك في إطار الإهتمام بتنمية الأسرة وتمكين المرأة، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وتوجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ،