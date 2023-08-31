الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

استخراج 448 بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات غيرالقادرات

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

 يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا ، جهوده تجاه تعزيز دور المرأة وإدماجها في خطط التنمية التي تسعى الدولة إلي تنفيذها ، وإتاحة الفرصة لها للإستفادة من الخدمات المقدمة، وإستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات بالمجان .

وقالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إنه استكمالاً لمشروع استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات غير القادرات بعنوان "بطاقتك...حقوقك" الذي ينفذه المجلس ، بالتعاون مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، حيث تم استخراج بطاقات رقم قومي بالمجان لعدد 151 سيدة بقرية ديروط أم نخله إحدى قرى مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة .

و 297 سيدة بقريتى أشروبة و القيس بمركز ومدينة بنى مزار  شمال المنيا ، وذلك في إطار الإهتمام بتنمية الأسرة وتمكين المرأة، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وتوجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ،