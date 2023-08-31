مديريتا أوقاف الجيزة وسوهاج تُكرمان الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي

أقامت مديريتا أوقاف بني سويف وشمال سيناء احتفالية كبرى لتكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي للطفل، حيث أقامت مديرية أوقاف الجيزة احتفالية بمسجد أبي بدر بقرية الكداية التابع لإدارة أوقاف أطفيح، بحضور الشيخ محمود خليل مدير إدارة أوقاف أطفيح، والشيخ ممدوح عبد الباسط مفتش دعوة، والشيخ يوسف السباعي إمام وخطيب المسجد.

احتفالية بمسجد عبد الحليم جاد بنجع عتمان تونس

كما أقامت مديرية أوقاف سوهاج احتفالية بمسجد عبد الحليم جاد بنجع عتمان تونس التابع لإدارة أوقاف مركز سوهاج، بحضور الشيخ محمود محمد أبو ضيف مسؤول شئون القرآن الكريم، والشيخ محمد خطاب مسؤول المساجد بإدارة أوقاف مركز سوهاج، والشيخ أحمد عبد الحافظ مفتش الدعوة بإدارة أوقاف مركز سوهاج، والشيخ محمد علي السيد مفتش الدعوة بإدارة أوقاف مركز سوهاج، والشيخ ظهران العيساوي أحمد إمام وخطيب المسجد.

وقد أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج الصيفي للطفل يكسب الأطفال مناعة ضد الأفكار المنحرفة والمغلوطة.