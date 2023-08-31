الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

مديريتا أوقاف الجيزة وسوهاج تُكرمان الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي

مديريتا أوقاف الجيزة
مديريتا أوقاف الجيزة وسوهاج تُكرمان الأطفال المتميزين

أقامت مديريتا أوقاف بني سويف وشمال سيناء احتفالية كبرى لتكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي للطفل، حيث أقامت مديرية أوقاف الجيزة احتفالية بمسجد أبي بدر بقرية الكداية التابع لإدارة أوقاف أطفيح، بحضور الشيخ محمود خليل مدير إدارة أوقاف أطفيح، والشيخ ممدوح عبد الباسط مفتش دعوة، والشيخ يوسف السباعي إمام وخطيب المسجد.

txt

الأوقاف تعلن أفضل عشر مديريات أداء في مقارئ الأئمة

txt

الأوقاف تعلن أسماء الفائزين بمسابقتي مجلتي منبر الإسلام والفردوس

احتفالية بمسجد عبد الحليم جاد بنجع عتمان تونس

كما أقامت مديرية أوقاف سوهاج احتفالية بمسجد عبد الحليم جاد بنجع عتمان تونس التابع لإدارة أوقاف مركز سوهاج، بحضور الشيخ محمود محمد أبو ضيف مسؤول شئون القرآن الكريم، والشيخ محمد خطاب مسؤول المساجد بإدارة أوقاف مركز سوهاج، والشيخ أحمد عبد الحافظ مفتش الدعوة بإدارة أوقاف مركز سوهاج، والشيخ محمد علي السيد مفتش الدعوة بإدارة أوقاف مركز سوهاج، والشيخ ظهران العيساوي أحمد إمام وخطيب المسجد.

وقد أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج الصيفي للطفل يكسب الأطفال مناعة ضد الأفكار المنحرفة والمغلوطة.

 

مواد متعلقة

نادي تونسي يصف اتحاد الكرة بالمنظومة الفاسدة بعد أزمته مع الترجي

اختفاء أجزاء من كوبري كفر سبك بالمنوفية

73 وفاة.. حصيلة ضحايا حريق جوهانسبرج حتى الآن

حملات تفتيشية مفاجئة على الوحدات الصحية بالمنيا

وفد الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي يزور جامعة جنوب الوادي

لوكاكو ينضم لنادي روما على سبيل الإعارة رسميًا