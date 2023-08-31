الإحصاء: 3 حالات إفلاس بقيمة 2.3 مليار جنية العام الماضي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس مؤشرات " النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الافلاس عام 2022 "

واشارت الاحصائية الى ان عدد حالات أحكام إشهار الإفلاس بلغت 3 حالات عام 2022 مقابل 1 حالة عام 2021 بزيادة قدرها 2 حالة. وبلغت قيمه الدين لأحكام إشهار الافلاس 2.335 مليار جنيه عام 2022 مقابل 32.5 مليون جنيه عام2021 بزيادة قدرها 2.302مليار جنيه



حالات البروتستو:

اشار الجهاز الى ان عدد حالات البروتستو التي دفعت قيمته بلغت 1684 حالة عام 2022 مقابل 2902 حالة عام 2021 بانخفاض قدره 1218 حالة بنسبه 42٪.

بلغت قيمه الدين لحالات البروتستو التي دفعت قيمته 21.6 مليون جنيه عام 2022 مقابل63.3 مليون جنيه عام 2021 بانخفاض قدره 41.7 مليون جنيه بنسبه 66٪.

وبلغ عدد حالات بروتستو عدم الدفع 8772 حالة عام 2022 مقابل 15487 حالة عام 2021 بانخفاض قدره 6715 حالة بنسبه 43.4٪.

وبلغت قيمه الدين لحالات بروتستو عدم الدفع 4.6 مليار جنيه عام 2022 مقابل 11.1 مليار جنيه عام 2021 بانخفاض قدره 6.5 مليار جنيه بنسبه 59٪.

وجاءت محافظة المنوفيه فى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو دفعت قيمته حيث بلغ عددها 214حالة بنسبه 12.7٪، تليها محافظة القاهره حيث بلغ عددها 202حالة بنسبه 12 ٪ ثم محافظة الغربية حيث بلغ عددها 192 حالة بنسبه 11.4٪ من اجمالى عدد الحالات .



كماجاءت محافظة القاهرة فى المركـز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو دفعت قيـمته حيث بلغت قيمتها 3.4مليون جنيه بنسبه 16٪، تليها محافظـة القليوبيه حيث بلغت قيمتها 2.6 مليون جنيه بنسبه 12.3٪، ثم محافظة الغربية حيث بلغت قيمتها 2.5 مليون جنيه بنسبه 11.8 ٪ من إجمالى قيمـة الدين.

وجاءت محافظة الغربية فى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو عدم الدفع حيث بلغ عددها 1181حالة بنسبه 13.5٪، تليها محافظة الجيزه 974 حالة بنسبه 11.1 ٪ ثم محافظة القاهره حيث بلغ عددها 920حالة بنسبه 10.5٪ من اجمالى عدد الحالات .

و جاءت محافظة الجيزه فى المركز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو عدم الدفع حيث بلغت قيمتها 3.6 مليار جنيه بنسبه 79٪، تليها محافظة القاهره حيث بلغت قيمتها 395.1 مليون جنيه بنسبه 8.6٪، ثم محافظة الشرقيه حيث بلغت قيمتها 162.3 مليون جنيه بنسبه 3.5 ٪ من إجمالى قيمـة الدين.