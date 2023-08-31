الخميس 31 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تحرير 66 محضر تمويني مخالف لأصحاب المخابز بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية شمال وجنوب المحافظة ، في تكثيف الحملات الرقابية ، على الأسواق ، والمحال التجارية ، والمخابز البلدية ، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق .

 

والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة ، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين، وفى هذا السياق ، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص من تحرير 16 محضرا مخالفا للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات ، بين (إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ـ عدم الإعلان عن الأسعار ـ عدم إعطاء بون صرف ـ عدم نظافة أدوات العجن ـ عدم وجود سجلات)، و تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محاضر حيال المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

وفى مركز ومدينة المنيا ، حررت الوحدة المحلية 30 محضرا تموينيا مخالفا ، إلى جانب ضبط 280 كيلو جرام لحوم غير صالحة للإستهلاك ، خلال حملات تموينية على المخابز البلدية و الأسواق ، لضبط الأسعار ، ومراقبة منظومة الخبز ، والتأكد من جودة رغيف العيش بدائرة المركز .

 

وفى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، قامت الوحدة المحلية بتنفيذ حملة تموينية  مكبرة ،  أسفرت عن تحرير 20 محضرا للمخابز البلدية المخالفة ،  وشملت المحاضر ، (نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة ، عدم الإعلان ، عدم وجود ميزان ) ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .