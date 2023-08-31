تحرير 66 محضر تمويني مخالف لأصحاب المخابز بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية شمال وجنوب المحافظة ، في تكثيف الحملات الرقابية ، على الأسواق ، والمحال التجارية ، والمخابز البلدية ، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق .

والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة ، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين، وفى هذا السياق ، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص من تحرير 16 محضرا مخالفا للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات ، بين (إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ـ عدم الإعلان عن الأسعار ـ عدم إعطاء بون صرف ـ عدم نظافة أدوات العجن ـ عدم وجود سجلات)، و تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محاضر حيال المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفى مركز ومدينة المنيا ، حررت الوحدة المحلية 30 محضرا تموينيا مخالفا ، إلى جانب ضبط 280 كيلو جرام لحوم غير صالحة للإستهلاك ، خلال حملات تموينية على المخابز البلدية و الأسواق ، لضبط الأسعار ، ومراقبة منظومة الخبز ، والتأكد من جودة رغيف العيش بدائرة المركز .

وفى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، قامت الوحدة المحلية بتنفيذ حملة تموينية مكبرة ، أسفرت عن تحرير 20 محضرا للمخابز البلدية المخالفة ، وشملت المحاضر ، (نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة ، عدم الإعلان ، عدم وجود ميزان ) ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .