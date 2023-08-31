الرياضة والتعليم العالي تفتتحان المُلتقي الأول للقيادات الشبابية الطلابية نحو بناء الوعي بالإستراتيجية الوطنية

تحت شعــار القائد النبيل..

افتتحت وزارتا الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي ، فعاليات المُلتقي الأول للقيادات الشبابية الطلابية نحو بناء الوعي بالإستراتيجية الوطنية للنشء والشباب ، ذلك في إطار مبادرة " صيف شبابنـا" ، وتستمر فعالياته حتي الثاني من سبتمبر المقبل ، بالمدينة الشبابية بالغردقة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، الدكتور أيمن عاشور ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

حضر الجلسة الافتتاحية للملتقي ، الأستاذة إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، الدكتور كريم همام ، مدير معهد إعداد القادة ، الدكتور حسن خلف ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، والأستاذ خالد فوزى مدير إدارة تأهيل الكوادر الشبابية في الوزارة، الدكتور حسام الشريف وكيل معهد إعداد القادة، الدكتور ربيع سيد منسق الأنشطة الطلابية بالمعهد .



في مستهل كلمتها :" نقلت الأستاذة إيمان عبد الجابر، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، الإهتمام والترحيب الشديد من قبل الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، لجميع المشاركين بالملتقي ، وتأكيده علي أن هناك أولوية ودعم كبير من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بمواصلة التجربة الرائدة للدولة المصرية نحو تمكين الشباب والاستثمار بالكوادر الوطنية، وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية المستدامة في شتى المجالات ليكونوا دعامة أساسية للجمهورية الجديدة وقياديين في المستقبل ، وكذا تقديم البرامج التدريبية وتوفير البيئة الداعمة لإبداعاتهم، وإعطاءهم فرصة للتعرف على آرائهم وطموحاتهم وأحلامهم واستثمار طاقاتهم الإبداعية في تحقيق مستقبل متميز لتنشئة الأجيال المقبلة .

أشارت سيادتها :" أن هدف واستراتيجية الوزارة الاستثمار في" بناء الانسان " من خلال تلك التجربة الرائدة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو تنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة في الجامعات والمعاهد المصرية، تماشيًا مع ا للاستراتيجية الوطنية للنشء والشباب ، وتأتي هذه الجهود توافقًا مع رؤية الجمهورية الجديدة لتعزيز دور العلم والعمل وتحقيق الأمل والحلم في البلاد .

بدوره ، نقل الدكتور كريم همام ، اهتمام وترحيب الدكتور أيمن عاشور ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مثمنًا علي :" أن الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة جاءت كمنهج عمل لما تتمتع برؤية شاملة و إستراتيجية نوعية تعزز إستدامة المبادرات للنشء والشباب في كافة المجالات من منطلق المسئولية الوطنية والمجتمعية ، مشيرًا إلي أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تدريب الطلاب على تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء داخل الجامعات المصرية وفي المجتمع المحيط بها، خاصة أن هذه الاستراتيجية تم إطلاقها فى التعليم العالي منذ ثلاث سنوات فى رحاب معهد إعداد القادة.

وأردف مدير معهد اعداد القادة ، أن القيادة السياسية تهتم بتمكين الشباب، موضحاً ضرورة استثمار طاقات الشباب نحو التفكير العلمي السليم المنطقي لمناقشة القضايا التي تشغل المجتمع والبحث عن طريق مبادرات مبتكرة تكون واقعية ونستطيع تطبيقها على أرض الواقع تتبناها وزارتا الشباب والرياضة و التعليم العالي .

ويحمل المُلتقي خلال إنعقاد جلساته برنامجًا تدريبيًا للشباب والفتيات بالجامعات المصرية تحت شعار "القائد النبيـل" ، بهدف بناء القدرات والمهارات الشخصية لدى الكوادر والقيادات الشبابية الطلابية واكتشاف ودعم مواهبهم وقدراتهم الإبداعية وتأهيلهم للقيام بأدوار قيادية مجتمعية، وتنمية وعيهم بالإستراتيجية الوطنية للشباب والنشء.

كما يستهدف برنامج المُلتقي:" تمكين الطلاب المتميزين وتزويدهم بالاستراتيجيات الوطنية التي ستسهم في تطور مستقبل النشء والشباب في بلادنا، وتدريبهم على تنفيذ محاورها داخل الجامعات المصرية وفي المجتمع المحيط بها.



ويتضمن أيضًا :" سلسلة من الجلسات الثرية وورش العمل بهدف توعية الشباب وتعزيز وبناء العقول ،وكذا تنظيم جولات ترفيهية ممتعة وزيارات خارجية تهدف إلى توسيع آفاقهم وتقديم تجارب جديدة، ستضيف الكثير إلى مهارتهم وشخصيتهم القيادية.