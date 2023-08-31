وفد الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي يزور جامعة جنوب الوادي

استقبل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، وفد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

وتأتى الزيارة في إطار توجيهات الجيولوجي عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي لتقديم التهنئة للدكتور أحمد عكاوي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد ولبحث أوجه التعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وجامعة جنوب الوادي.

وفد الهيئة..

وضم وفد الهيئة المحاسب عماد عواد عضو مجلس الإدارة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمهندس صلاح إسماعيل عضو مجلس الإدارة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وسيد رمضان محمد أمين عام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمحاسب احمد فتحي السروجي مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية وبحضور المحاسب محمود حمدان وكيل وزارة المالية بقنا وممثلى مديرية المالية بالجامعة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي حرص الجامعة على تقديم كافة أوجه الدعم لمشروع المثلث الذهبي باعتباره من المشروعات القومية الكبرى التي تخدم منطقة جنوب مصر وتعتمد على الثروات التعدينية الهائلة للمنطقة، وعلى تقديم الخدمات الاستشارية والدراسات العلمية الرصينة للأعمال الهندسية والمتطلبات الفنية لمشروعات المثلث الذهبي.

كما تناول اللقاء آخر مستجدات التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة في ضوء الدراسات البحثية التي قام بها أساتذة جامعة جنوب الوادي عن المشروع.

الجدير بالذكر أن مشروع المثلث الذهبي يقع في الصحراء الشرقية على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان ما بين قنا، وقفط، وسفاجا والقصير حيث يضم المثلث الذهبي مناطق صناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية تحتوي على الكثير من المقومات الصناعية واللوجستية والسياحية والمواقع الأثرية.