وكيل تعليم بنى سويف يناقش جاهزية المدارس استعدادا للعام الدراسي

التقى محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بمسؤولي هيئة الأبنية التعليمية فرع بني سويف بحضور المهندس محمد ياسين مدير عام الأبنية التعليمية والدكتور هاني رجائي وكيل المديرية و عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية ومهندسي هيئة الأبنية التعليمية ومديري الإدارات التعليمية.

وذلك بمقر هيئة الأبنية التعليمية ببني سويف وذلك لمناقشة ما تم تنفيذه من خطة صيانة المباني المدرسية والوقوف على مدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2023م.

وفي كلمته وجه وكيل الوزارة الشكر لمسؤولي هيئة الأبنية التعليمية على المجهود المبذول في سبيل تحقيق الأمن والسلامة لطلاب المدارس وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية والعمل على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

ونوه وكيل الوزارة إلى ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة بكافة المباني قبل بدء العام الدراسي الجديد واستبعاد المدارس التي يتم بها صيانة شاملة مع توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة منها لحين الانتهاء من أعمال الصيانه

كما وجه وكيل الوزارة مديري المدارس بتحديد مسؤول الصيانة البسيطة بكل مدرسة على أن يقوم بمتابعة أعمال الصيانة بالمدرسة وإعداد تقرير أسبوعي باحتياجات هذه الصيانة والإبلاغ عنها بشكل مستمر لتحقيق الاستدامة

وأشار وكيل الوزارة إلى توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بضرورة العمل على توعية الطلاب وجميع العاملين بالمنشات التعليمية على أهمية الحفاظ على المنشآت من خلال عقد الندوات والمحاضرات ولافتات إرشادية وتخصيص فقرة يومية من فقرات الإذاعة المدرسية مع بدء العام الدراسي للتوعية بالحفاظ على المنشآت إلى جانب التأكيد على تنفيذ خطط الإخلاء وتدريب الطلاب وجميع العاملين عليها وتنظيم خروج ودخول الطلاب

وشدد وكيل الوزارة على إزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات

ومن جهته استعرض المهندس محمد ياسين مدير عام هيئة الأبنية التعليمية فرع بني سويف جهود الهيئة في تنفيذ خطة الصيانة البسيطة والشاملة .

مؤكدا على تنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري رقم ( 30) بتاريخ 2023/823 بشأن الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد وضرورة العمل على التأكيد على سلامة المدارس وإجراء فحص لجميع المباني المدرسية قبل بدء العام الدراسي لضمان سلامة الطلاب وجميع العاملين بالمنشآت التعليمية

موجها بضرورة تخصيص الأدوار الأولى في المدارس لطلاب الصفوف الدراسية الأولى

كما وجه بضرورة طباعة دليل الصيانة البسيطة والعاجلة ودليل أعمال النظافة المتاح على موقع الوزارة، كما طالب بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ومجالس المدن لإزالة الاشغالات بمحيط المدارس

باتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على تعليمات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف بالوقوف على جاهزية المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد 2024/2023