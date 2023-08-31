حملات تفتيشية مفاجئة على الوحدات الصحية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية في تكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية ، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة ، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل.

وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين، وذلك في إطار ضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء، ففي مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة ، قال هشام فايز رئيس المركز، إنه تم تنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق مع التفتيش الإداري والمالي بدائرة الوحدة المحلية لقرية حلوة .

حيث تم المرور على الوحدة الصحة بنجع نجم ، والوحدة الصحية بإبجاج الحطب، ومتابعة سير العمل لتقديم خدمة صحية متميزة ، والاطمئنان على توافر الأمصال الخاصة بالفيروسات ، وبيان مدى مستوى النظافة بالوحدات الصحية ، لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين .

وفي مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، أوضح تاج أبو سداح رئيس المركز، أنه تم المرور على الوحدة الصحية بقرية جريس لمتابعة سير العمل ، والتأكد من تواجد طاقم الأطباء والتمريض ومدى انتظام العاملين بالوحدة، والاطمئنان على مستوى وجودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين داخل الوحدة الصحية، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في تحقيق الانضباط والرقابة على سير منظومة العمل وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمترددين على الوحدة الصحية.

وفى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس المركز ، الوحدة الصحية بقرية " العزيمة" للتأكد من مدى انتظام سير العمل ، والإطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل الوحدة ، والتزام العاملين بمواعيد الحضور والانصراف ، وكذلك نوبتجيات العمل، وذلك في إطار تحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة.