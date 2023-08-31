مهرجان وداع البطيخ على شواطئ مرسى علم

شهدت شواطئ مرسى علم مشاركة السياح الأجانب وداع موسم البطيخ بمهرجان الشواطئ بمشاركة 11 شيفًا بتجهيز نصف طن من البطيخ الطازج والعصائر وعمل أشكال متنوعة القطع والشرائح وتفاعل السياح والتقاط الصور التذكارية.



وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومنظم فعاليات مهرجان الشواطئ بأن آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وهولندا حرصوا على المشاركة في مهرجان الشواطئ ووداع موسم البطيخ بتناول كميات كبيرة.

لافتًا أن السياح حرصت على التفاعل على أنغام الموسيقى بمشاركة فرق الأنيميشن والرقص والتقاط الصور التذكارية مؤكدًا انتعاش السياحة بشواطئ مرسى علم وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق تزامنًا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية.



وأضاف الشيف كمال أبو سريع الشيف العمومي بأحد منتجعات مرسى علم بأن السياح الأجانب تناولوا كميات كبيرة من البطيخ تقدر بنصف طن تزامنًا مع انتهاء موسم البطيخ لافتًا أنه يتم تنظيم مهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحى وإدخال البهجة والسرور على السائحين.