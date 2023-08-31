مواعيد مباريات دورى أبطال أوروبا حتى النهائى

تتجه أنظار محبي ومتاعبي كرة القدم اليوم في جميع أنحاء العالم، نحو مدينة موناكو الفرنسية حيث تقام قرعة "الدور الأول" لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 23-2024 في نسختها الـ69.

ومن المقرر أن يتم سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في مدينة موناكو الفرنسية مساء اليوم 31 أغسطس 2023، في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ونعرض في السطور التالية مواعيد دورى أبطال أوروبا حتى النهائي كالتالي:

-دور المجموعات - من 19-20 سبتمبر إلى 12-13 ديسمبر 2023، كالتالي:

الجولة الأولى: 19-20 سبتمبر 2023

الجولة الثانية: 3-4 أكتوبر 2023

الجولة الثالثة: 24-25 أكتوبر 2023

الجولة الرابعة: 7-8 نوفمبر 2023

الجولة الخامسة: 28-29 نوفمبر 2023

الجولة السادسة: 12-13 ديسمبر 2023

-دور الـ 16: 13-14 و20-21 فبراير إلى 5-6 و12-13 مارس 2024

-ربع النهائي: 9-10 أبريل إلى 16-17 أبريل 2024

-نصف النهائي: 30 أبريل و1 مايو إلى 7-8 مايو 2024

-النهائي: 1 يونيو 2024

تصنيف فرق دوري أبطال أوروبا 2023/2024

التصنيف الأول: مانشستر سيتي، إشبيلية، برشلونة، بايرن ميونخ، نابولي، باريس سان جيرمان، بنفيكا، فينورد روتردام.

التصنيف الثاني: ريال مدريد، آرسنال، مانشستر يونايتد، إنتر ميلان، بوروسيا دورتموند، لايبزيج، أتلتيكو مدريد، بورتو.

التصنيف الثالث: شاختار، ريد بول سالزبورج، ميلان، لاتسيو، ريد ستار، سبورتينج براجا، آيندهوفن، كوبنهاجن.

التصنيف الرابع: يونيون برلين، لينس الفرنسي، ريال سوسيداد، نيوكاسل، سيلتيك، جالطة سراي، أنتويرب، يونج بويز.