استقرار حركة المرور وأسعار السلع بالإسماعيلية

تسود اليوم الخميس أجواء طقس حار رطب على محافظة الإسماعيلية، وتوابعها، خلال ساعات النهار، فيما يتوقع خبراء الأرصاد تحسن حالة الطقس مع ساعات المساء، وسجلت درجة الحرارة العظمى ٣٧° والصغرى ٢٣° درجة مئوية.



وشهدت حركة المرور انتظاما في المحاور المرورية الرئيسية والميادين العامة دون تكدس.

وتشهد حركة البيع والشراء داخل الأسواق التجارية في ساعات النهار نشاطا نسبيا .ورصدت بوابة الوفد الإلكترونية استقرارا في اسعار منتجات الخضروات والفاكهة باسواق الاسماعيلية.



ويحرص أهالي الاسماعيلية على التنزه داخل الحدائق العامة والشواطيء في ساعات الليل صيفاً والاستمتاع بتحسن حالة الطقس حيث يتزاحم الأهالي في حدائق الملاحة ونمرة 6 المتاخمة لقناة السويس، كما تنتشر تجمعات الاصدقاء والعائلات في حدائق الدائري والشارع التجاري.

وتشهد حركة الملاحة الدولية بقناة السويس انتظاما اليوم بقافلتي الشمال

والجنوب فيما تنتظم حركة صيد الاسماك في البحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس تزامنا مع استقرار سرعة الرياح.



وتمتلك محافظة الإسماعيلية شواطيء ممتدة على البحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس.

وتشتهر مدينة الإسماعيلية ومدينة فايد وتوابعها ابو سلطان وفنارة وكسفريت بالشواطيء والشاليهات.