المواطنون يشاركون الحكومة "الخطة الاستثمارية" لأولويات المشروعات بقرى الصعيد

يواصل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول جزئيًا بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، تحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي من خلال تنفيذ المشروعات التنموية على أرض محافظتي "أسيوط والمنيا"، بعد نجاحه في تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى المشروعات التنموية التي نفذها في محافظتي المرحلة الأولى "قنا وسوهاج".

وتتويجًا لهذه الجهود تستعرض الوحدات المحلية بقرى صعيد مصر متطلبات المواطنين من المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، وذلك من خلال الجلسات التشاورية المتواصلة للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين وتحديد أولويات المشروعات التي تحتاجها الأحياء والقرى التابعة لكل مركز بمختلف القطاعات الخدمية.

ويأتي على رأس أهداف البرنامج مساندة جهود الحكومة المصرية للنهوض بمناطق الصعيد في جنوب البلاد التي لم تحظ بنصيبها من التنمية، وذلك بتحسين بيئة الأعمال المحلية. وقد أدى البرنامج إلى تحفيز إيجاد فرص العمل بقيادة القطاع الخاص وتقوية قدرات أجهزة الحكم المحلي على توفير البنية التحتية والخدمات.

من جهته قال رئيس المركز، مغاغة بمحافظة المنيا إنه في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تم عقد جلسة تشاورية بحضور نواب رئيس المركز واعضاء مجلس النواب ورؤساء القرى ومديرى الإدارات بالوحدة المحلية وعدد من أهالي المركز وبعض الشخصيات العامة والتنفيذية، حيث شهدت الجلسة إقبالًا كبيرًا من المواطنين واستمرت بضع ساعات متواصلة في حوار مفتوح لسماع جميع المقترحات والاستفسارات.

وأضاف رئيس المركز، أنه جرى خلال الجلسة استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية المدرجة للمركز، بالإضافة للاستماع إلى طلبات واستفسارات المواطنين والمتعلقة بالمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمركز والخطة متوسطة الأجل بعد دراستها مع الجهات التنفيذية المختلفة وذلك في إطار تحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية وتنفيذ رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

وفى مركز أبوقرقاص، أوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية نظمت ورشة عمل وندوات لتنفيذ جلسات التشاور بقاعة الوحدة المحلية بحضور أعضاء مجلس النواب وبعض العمد والمشايخ بالقرى وبعض القيادات التنفيذية بالمركز، حيث أكد رئيس المركز أن تلك الجلسات تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.

وأشار رئيس المركز إلى أهمية تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والتي تتمثل فى دعم البنية التحتية، والإنارة، وتحسين البيئة، ودعم الوحدات المحلية، مستعرضاً خطة الوحدة المحلية في تنفيذ مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بها لتسهيل حركة الانتقال للمواطنين، موجهًا رؤساء الوحدات القروية بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

وفى ذات السياق، عقد رئيس مركز ومدينة المنيا، جلسة مجتمعية حوارية لمشاركة المعلومات للعام المالي الحالى 2023-2024 بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والعمد ومشايخ القرى والإدارات بالوحدة المحلية حيث تم مناقشة الخطة الاستثمارية السابقة والحالية كما تناولت الجلسة، الاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين، بالإضافة إلى الاستماع للاستفسارات الخدمات والمرافق والمشروعات التي يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية، وحجم الاستفادة التي تقدمها تلك المشروعات لخدمة أهالي المركز، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

وأكد رئيس المركز، ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو، فضلاً عن أهمية عمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات التي سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وأشاد المواطنين بعقد جلسة التشاور وسماع آرائهم والاهتمام بمتطلباتهم واشراكهم في اتخاذ القرارات بالخطة للمركز.

ويوفر البرنامج، الذي يُعَد نموذجاً تجريبياً مبتكراً للتنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات على أساس التنمية المكانية المتكاملة، تمويلاً على أساس تحقيق النتائج في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط وذلك عن طريق دمج مشاركة المواطنين ومؤسسات الأعمال من أجل تعزيز المساءلة على المستوى المحلي في تلك المحافظات.

ونجح برنامج "تنمية الصعيد" خلال سنوات ضئيلة فى ضخ استثمارات وإحياء وإعادة تشغيل المشروعات المعطلة وغير المكتملة، وهو ما ساهم فى تعظيم الاستفادة من استثمارات البرنامج حيث نجح البرنامج تخطى العقبات مما خلفه النظام البائد من تخريب وتحطيم للبنية التحتية فى قطاع مهم وهو قطاع الكهرباء من خلال مشروعات البرنامج.

ونفذ البرنامج مشروع إنارة طريق المطار بسوهاج بجوار المنطقة الصناعية بغرب جرجا حتى مطار سوهاج وتركيب اعمدة ومحولات للإنارة وكابلات وتأتى أهمية المشروع فى إضاءة الطرق المظلمة فى الليل للحد من الحوادث والزيادة من سلامة الإنسان كما أنها توفر إحساسًا بالأمان للبشر ويخدم المشروع 143,568 نسمة، ونفذ البرنامج أيضا مشروع إنارة طريق قنا سفاجا من كوبرى المعنى حتى الصوامع من خلال تركيب أعمدة ومحولات للإنارة وكابلات لطريق قنا سفاجا من كوبرى المعنى حتى الصوامع حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 100 %، وتاتى أهمية المشروع من خلال إضاءة الطرق المظلمة فى الليل للحد من الحوادث والزيادة من سلامة الإنسان كما أنها توفر إحساسًا بالأمان للبشر ويخدم المشروع 85,698 نسمة.