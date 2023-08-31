احذر.. المرور تحرير 2718 مخالفة

حرر رجال المرور 2718 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني وضبط 706 مخالفات لقائدى الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 62 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر؛ لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

نصائح لتفادي الحوادث المرورية:

قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات مهمة للمواطنين، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، لتفادي وقوعهم في الخطر.

وأوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل: الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، على عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة، مع الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامة المواطنين، بجانب الحرص على تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أما وفي حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية، نوهت إدارة المرورة بضرورة ترك مسافة كافية بين السائق وبين السيارة التي أمامه، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ، بالإضافة إلى أخذ الحذر اللازم عند تغيير المسار أو الانعطافب السيارة، كما يجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات، وتجنب تغيير الحارات بشكل مفاجئ على الطرق السريعة، مع العلم بأن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار، وأشارت إدارة المرور إلى حتمية تجنب قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق، نظرًا لما يسببه ذلك على تركيز السائق أثناء القيادة.